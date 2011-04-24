-ANNE VE KIZI, SOBA KURBANI İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Pendik'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve kızı öldü, baba ile 2 kardeş ise tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Dicle Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında oturan Recep Abdioğlu (45), eşi Emine Abdioğlu (40), çocukları Rümeysa Abdioğlu (8), Ömer Faruk Abdioğlu (13) ve Fatma Nur Abdioğlu'ndan (15), haber alamayan yakınları, kontrol amaçlı eve geldi. Ailenin cevap vermemesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Abdioğlu ailesinin fertlerini baygın halde buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Recep Abdioğlu'nu Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesine, Rümeysa, Ömer Faruk ve Emine Abdioğlu'nu Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Fatma Nur Abdioğlu'nu da Pendik Devlet Hastanesine kaldırdı. Emine Abdioğlu ve kızı Fatma Nur Abdioğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan Recep Abdioğlu ve çocukları Rümeysa ile Ömer Faruk Abdioğlu ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yetkililer, ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmiş olabileceklerini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.