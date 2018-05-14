Anne ve kızı öldü, polis her yerde gri renkli otomobili arıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı anne- kızdan Hatice Sinem Kanadıkırık (5) sabaha karşı hastanede yaşamını yitirdi. Hatice Sinem\'in annesi 5 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık (31) da dün kazanın ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Polis, olay yerinden kaçan gri renkli otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı\'nda meydana geldi. Hüsame Kanadıkırık, eşi Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada gelen otomobil, 5 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık ve elinden tuttuğu kızı Hatice Sinem Kanadıkırık\'a çarptı. Hüsame Kanadıkırık son andan yara almadan kurtulurken, kimliği belirlenemeyen sürücü, durmayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralanan Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem, özel bir hastaneye kaldırıldı. Lütfiye Kanadıkırık ve karnındaki bebeği, burada dün gece kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İlk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edilen Hatice Sinem Kanadıkırık da bu sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SAĞ TARAFI HASARLI GRİ ARAÇ ARANIYOR

Kazanın ardından Kahramanmaraş polisi alarma geçti. Kaza yerindeki tüm güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, hamile kadın ve kızın ölümüne neden olan otomobilin gri renkli olduğunu, kaza sonrası aracın sağ tarafında hasar meydana geldiğini saptadı.

Bu bilgiler üzerine aracın bulunması için kent geneli ile çevre illerdeki güvenlik güçlerine bilgi verilerek aracın bulunması ve sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Polisler, tüm gri renkli otomobilleri tek tek inceliyor.

Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem\'in cansız bedenleri ise otopsilerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Anne- kızın cenazeleri, toprağa verilmek üzere Kale Mahallesi\'ne götürüldü.



FOTOĞRAFLI