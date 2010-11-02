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ANNE VE KIZI KAZA KURBANI SAKARYA (A.A)

02 Kasım 2010 11:01

-ANNE VE KIZI KAZA KURBANI SAKARYA (A.A) - 02.11.2010 - Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile 4 yaşındaki kızı öldü. Kazanın olduğu yerdeki alt geçidin bakımsızlıktan kullanılmadığını öne süren köylüler 3 sati aşkın bir süre yolu  trafiğe kapattı.  D-650 Karayolu Karaçam mevkisinde 54 ET 014 plakalı panelvanla Adapazarı yönüne giden Muaffet Kurtuluş Besener, karşıya geçmeye çalışan Nurhan Kocaman ve 4 yaşındaki kızı Nisanur'a çarptı.  Ağır yaralanan anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Toyotasa İlkyardım Hastanesine kaldırıldı.  Hastanede tedavi altına alınan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Besener, jandarma tarafından gözaltına alındı.  Kazanın ardından, olay yeri yakınında bulunan alt geçidin bakımsızlıktan kullanılamadığını öne süren köylüler D-650 Karayolunu trafiğe kapattı. Kapanan karayolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolu üzerinde lastik yakan köylüler, olay yerine gelen Vali Yardımcısı Hikmet Dinç'in üst geçit sözü vermesi üzerine yolu 3,5 saat sonra trafiğe açtı.   

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