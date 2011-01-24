-ANNE VE İKİ ÇOCUĞU SOBADAN ZEHİRLENDİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 24.01.2011 - Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi 27. sokakta meydana gelen olayda, berber Ramazan Baltacı (31) gece eve geldiğinde eşi Güllü Baltacı (29) ve çocukları Hüseyin (4) ile Mustafa Baltacı'nın (8) zehirlendiğini gördü. Baba Ramazan Baltacı 112 Acil servisine haber verirken, komşusuna ait otomobille de çocuklarını Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hüseyin ve Mustafa Baltacı yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 112 Acil Servis ekipleri de evde yaptıkları müdahalede Güllü Baltacı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Güllü Baltacı ve iki çocuğunun cesedi otopsi için Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.