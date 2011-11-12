-Anne ve çocukları son anda kurtarıldı ADANA (A.A) - 12.11.2011 - Adana'da izinsiz gösteri yapan terör örgütü yandaşları bir evi molotof kokteyli atarak ateşe verdi. Evde çıkan yangında mahsur anne ve 2 çocuğu polisler tarafından kurtarıldı. Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 52. Sokak'ta terör örgütü PKK lehine izinsiz gösteri yapan bir grup, ellerindeki lastikleri yakıp sokağı trafiğe kapattı. Olaylara müdahale eden çevik kuvvet polislerine taş, havai fişek ve el yapımı bombalarla saldıran göstericiler, bu sırada iki katlı bir eve de molotof kokteyli attı. Göstericilerin attığı molotof kokteylinin camdan içeri girmesi sonucu yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini ve yardım istendiğini fark eden güvenlik güçleri, bunun üzerine itfaiyeye durumu bildirdi. Bu sırada bir kadın ile 2 çocuğunun alevler arasında mahsur kaldığı öğrenildi. Olaylar nedeniyle itfaiye ekipleri sokağa girmekte güçlük çekince, polis ekipleri toplumsal olaylara müdahalede bulundukları araçlarla, tazyikli su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Polisin yangına müdahalesi sırasında göstericiler de taş ve havai fişeklerle saldırılarını sürdürdü. -Anne ve çocukları kurtarıldı- Bu arada gaz maskeli çevik kuvvet polisleri göstericilerin taş ve molotoflu saldırılarına rağmen yanan binaya girerek, evde mahsur kalan anne ile 2 çocuğunu dışarı çıkararak yanmaktan kurtardı. Polisin kurtardığı ismi açıklanmayan genç kadın, göstericilere tepki gösterdi. Evinde büyük maddi hasar oluşan kadın, ''Devlet bizim her şeyimize sahip çıkarken bunların yaptığı ne? Bu yaptığınız insanlık değil'' dedi. Göstericilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle ara sokaklara kaçmasının ardından sokağa giren itfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek alevleri söndürdü.