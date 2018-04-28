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Anne ve bakıcı, Sevgi Evleri'ne yerleştirilen kız çocuğu için birbirlerini suçladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da aylık 1000 lira karşılığı zihinsel engelli kız çocuğu A

28 Nisan 2018 16:56

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da aylık 1000 lira karşılığı zihinsel engelli kız çocuğu A.Ü.\'ye (5) bakan L.U., annesi tarafından geri alınmadığı iddiasıyla çocuğu polise teslim etti. Anne Bedriye K. (24) ise bakıcının ücretini geciktirdiği için kızını polise götürdüğünü ileri sürüp, Sevgi Evleri\'ne teslim edilen çocuğunun kendisine verilmesini istedi.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi\'nde 3 yıl önce Ahmet Ü.\'den (27) boşanan Bedriye K., zihinsel engelli kızı A.Ü.\'ye evinde bakması için aylık 1000 lira karşılığında L.U. ile anlaştı. Bir güzellik salonunda çalışan Bedriye K.\'nin hem çocuğunu almadığını hem de ücretini ödemediğini ileri süren bakıcı L.U., kızı Cumhuriyet Polis Merkezi\'ne götürdü. L.U., çocuğu annesinin 1,5 aydır gelip almadığını, babası Ahmet Ü.\'nün de kabul etmediğini iddia etti. Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürülen ve konuşma bozukluğu da olan küçük kız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sevgi Evleri\'ne teslim edildi.
İDDİALAR DOĞRU DEĞİL
Polis tarafından iddialarla ilgili ifadesi alınan anne Bedriye K. ise bakıcının söylediklerinin doğru olmadığını söyledi. Kızını 1,5 aydır almadığı iddiasının gerçek olmadığını belirten Bedriye K., ücretini geciktirdiği için bakıcının kızını polise götürdüğünü ileri sürüp, kızının kendisine verilmesini istedi. Baba Ahmet Ü. de İstanbul\'da bir denizcilik şirketinde çalıştığını, iş nedeniyle gelip, kızını alamayacağını söyledi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ise küçük kızın geçici olarak Sevgi Evleri\'ne yerleştirildiğini, annenin çocuğunu istediğini ancak inceleme sonucunda kesin kararın verileceğini bildirdi.

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