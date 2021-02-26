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Anne ve baba, SMA’lı çocukları için böbreklerini satılığa çıkardı

26 Şubat 2021 10:10

İstanbul'da yaşayan Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası  Sevinç Nur İngin'in anne ve babası, yardım kampanyası Valilik tarafından reddedilince, tedavi için böbreklerini satılığa çıkardı.  

İstanbul’da yaşayan Sevinç Nur İngin'e, 3,5 aylıkken SMA Tip 1 tanısı kondu. Yaklaşık 5 aydır Spinoza ilaçları ile ayakta durmaya çalışan bebek, son olarak yoğun bakıma alındı.

Burada da 2 kez kalbi duran bebeğe gerekli tüm müdahaleler yapıldı ve son olarak uyutuldu. Kasları her geçen gün eriyen Sevinç bebek için imkanlarını seferber eden aile, Valilik tarafından yardım kampanyasına izin verilmeyince böbreklerini satılığa çıkardığını katıldıkları bir televizyon programında duyurdu.

"Başka çare kalmadı"

Sözcü'den Sibel Gülersöyler'e konuşan baba Turan İngin, "Başka çaremiz kalmadı" dedi. Anne Dilara İngin de “Çocuğumuzun kıyafetlerini bile satmaya başladık. Para edecek böbreklerimizden başka bir şeyimiz kalmadı. Çocuğumuz kurtulsun yeter” dedi.

Böbrek satışının Türkiye’de yasal olmadığı hatırlatılan İngin, “Buna mecburuz, yurt dışında da olsa yeter ki çocuğumuzun tedavisini üstlensinler, biz böbreklerimizi satmaya hazırız” dedi.

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