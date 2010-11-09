-ANNE VE 4 ÇOCUĞU YATARKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ ERCİŞ (A.A) - 09.11.2010 - Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı beldesindeki bir evde ölü bulunan anne ve 4 çocuğunun, gece yattıkları sırada, taş ve bıçak darbeleri sonucu öldürüldüğü saptandı. Alınan bilgiye göre, Çelebibağı beldesi Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi 30. Sokak'taki tek katlı, 3 odalı evde yaşayan Saide Aslan ile 4 çocuğundan gün boyu haber alamayan komşuları, evden yayılan koku üzerine, durumu Çelebibağı Jandarma Komutanlığına bildirdi. Olay yerine giden güvenlik güçleri, yaptığı incelemede, evdeki bir odada bulunan yatakta, yürüme engelli olduğu öğrenilen Sinan Aslan'ın cesedi ile karşılaştı. Evdeki diğer bölmeleri de inceleyen ekipler, anne Saide Aslan'ın cesedini yatak odasının kapısında, çocukları Mevlüt, Pınar ve Fatma'nın cesedini ise yataklarında buldu. Güvenlik güçleri, bunun üzerine olayı İlçe Cumhuriyet Başssavcılığına bildirerek, evin etrafını güvenlik çemberine aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemede, evdeki odalarda yoğun kan izine rastlanırken, anne ve çocukların gece yattıkları sırada, vücutlarına ve başlarına aldıkları taş ve bıçak darbeleriyle öldürüldüğü saptandı. Evde boğuşma izine rastlayan ve yatak odasındaki soba borularının devrildiğini belirleyen ekipler, savcının yaptığı olay yeri incelemesinin ardından cenazeleri Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Cenazelerin, hastanedeki incelemeden sonra otopsi için Van'a gönderileceği bildirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme uzmanları ile Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince evde başlatılan inceleme sürüyor. Olay yerine giden Kaymakam Ramazan Fani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet savcısının gerekli tahkikatı yaptığını belirterek, ''Şu an için hangi gerekçeyle böyle bir cinayet işlendi, böyle bir katliam yapıldı bilmiyoruz. Cenazeler, Erciş Devlet Hastanesine gönderildi, oradan da Van'a gidecek. Adli tıp ve Cumhuriyet savcımızın yaptığı tahkikat neticesinde böylesine hunharca bir katliamın ne gerekçeyle işlendiğini öğreneceğiz'' dedi. Bu arada, olay yerinde toplanan Aslan ailesinin yakınları ve komşuları, sinir krizleri geçirerek, gözyaşlarına hakim olamadı.