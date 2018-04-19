T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anne ve 3 yaşındaki kızı kazada yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücülerden Meral Çelik (35) ile kızı Ceylin Çelik (3) yaralandı

19 Nisan 2018 21:55

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücülerden Meral Çelik (35) ile kızı Ceylin Çelik (3) yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Aydın il merkezi yönüne giden Meral Çelik yönetimindeki 10 ZP 11 plakalı otomobil, Mehmet Özalp Bulvarı\'ndan karayoluna çıkan Hasan Akan yönetimindeki 09 RU 036 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta da hasar oluştu. Kazada, otomobil sürücüsü Meral Çelik ile aracındaki kızı Ceylin Çelik yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, araç kuyruğu oluştu. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHA AYDIN NazilliMeralCeylinKazaAydın Denizli KarayoluAydınZPMehmetBulvarıHasan AkanRUKazadaYaralılarNazilli Devlet HastanesiPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24