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ANNE VE 3 ÇOCUĞUNUN KATİL ZANLISI YAKALANDI GAZİANTEP (A.A)

10 Mayıs 2011 22:35

-ANNE VE 3 ÇOCUĞUNUN KATİL ZANLISI YAKALANDI GAZİANTEP (A.A) - 10.05.2011 - Gaziantep'te, anne ile 3 çocuğunu evlerinde öldürdüğü iddiasıyla aranan Cuma Ayhan, polis tarafından yakalandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayet zanlısı Cuma Ayhan'ın Şehitkamil ilçesine bağlı Büyükpınar Köyü Sam mezrasında babasına ait evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen güvenlik güçlerini fark eden ve yakalanacağını anlayan Cuma Ayhan, ormanlık alana kaçtı. Ormanlık alanda çevresi sarılan Cuma Ayhan, bıçakla bileklerini kesti.  Yaralı olarak gözaltına alınan Ayhan, polis tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.  -OLAY- Gaziantep'te 6 Mayısta meydana gelen olayda, Konak Mahallesi 40. Sokak'ta bulunan evde, anne Gül Aksoy (34) ile ikiz çocukları Melike ve Kader (8) ile ablaları Melisa (14) tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayda kullanılan otomobili Yeditepe Mahallesi'nde bir sokakta terk edilmiş olarak bulmuştu. Olayla ilgili yakalanan ve adliyeye sevk edilen Cuma Ayhan'ın oğlu Sefer Ayhan ile Cesur Bulut, çıkarıldıkları mahkemece ''cinayete yardım ve yataklık etme'' suçundan tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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