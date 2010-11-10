-ANNE VE 2 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ ERCİŞ (A.A) - 10.11.2010 - Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı beldesindeki evlerinde ölü bulunan anne Saide ile çocukları Sinan ve Mevlüt Aslan'ın cenazeleri, Kırkdeğirmen köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan anne Saide ile çocukları Sinan ve Mevlüt Aslan'ın cenazesi, uzun araç konvoyu eşliğinde Van Belediyesine ait cenaze aracıyla beldeye 15 kilometre uzaklıktaki Kırkdeğirmen köyüne getirildi. Araçtan indirilerek, bir süre omuzlarda taşınan anne ve iki çocuğunun cenazesi, köy mezarlığında okunan dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazelerin toprağa verilişi sırasında, Aslan ailesinin bazı yakınları sinir krizleri geçirerek, gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine Kaymakam Ramazan Fani, Çelebibağı Belediye Başkanı Veysel Keser, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beldeye bağlı Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi 30. Sokak'taki evlerinde taş ve bıçak darbeleriyle öldürülen anne Saide Aslan ile çocukları Sinan ve Mevlüt'ün cenazesi Van'daki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilmiş, kız çocukları Pınar ve Fatma'nın cenazesi ise tırnak aralarında farklı insan dokusu saptanması üzerine detaylı inceleme yapılması için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.