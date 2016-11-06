'Anne terliği' silah sayıldı

Denizli'nin Honaz İlçesi’nde oturan 62 yaşındaki Şenay Güzel’in tartıştığı oğlu 38 yaşındaki Hasan Güzel’e ayağından çıkarıp fırlattığı naylon terlik, ’silah’ sayıldı. Oğlunun şikayeti üzerine polise ifade veren Şenay Güzel hakkında ’kasten basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan 2-5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, geçen 13 Mayıs’ta, Honaz’ın Haydar Mahallesi’nde meydana geldi. İki katlı evde altlı- üstlü oturan Şenay Güzel ile oğlu Hasan Güzel arasında ailevi nedenle tartışma çıktı. Hasan Güzel, üst katta oturan annesi Şenay Güzel’in evine giderek kapı önünde bağırmaya başladı. Anne Şenay Güzel, tartışma sırasında, evin içinde giydiği naylon terliği ayağından çıkartarak kapıda kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü oğlu Hasan Güzel’e fırlattı. Annenin attığı terlik Hasan Güzel’e isabet etmedi. Ancak Hasan Güzel, Honaz Polis Merkezi’ne giderek annesinden şikayetçi oldu. Anne Güzel, polis merkezine giderek ifade verdi.

Terlik silah sayıldı

Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısı, anne Şenay Güzel’in attığı terliği ’silah’ sayıp, hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 86’ncı maddesi uyarınca ’kasten basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan iddianame hazırladı.

Savcı iddianamede, olay tarihinde taraflar arasında ailevi bir konuda çıkan tartışmada anne Güzel’in oğluna terlik fırlattığını, isabet ettiremediğini, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını, alınan savunmasında suçlamayı samimi olarak ikrar ettiğini belirtti. Eyleminin tanık beyanı ile de doğrulandığını, şüphelinin isnat edilen suçu işlediğinin anlaşıldığını vurgulayan savcı, yargılanması yapılarak şüphelinin cezalandırılmasını istedi.

İddianame, Denizli 6’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli Şenay Güzel’in Aralık ayında 2- 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanacağı belirtildi.

“Silah olduğunu bilsem atmazdım”

Oğluna attığı terliğin silah sayılmasına gülerek karşılayan Şenay Güzel, şöyle dedi:

"Kapıma benimle tartışmaya gelmişti. Hakaret edince ayağımdaki terliği fırlattım. Zaten isabet etmedi, evin içinde giydiğim naylon terlik bu, polise gitmiş şikayet etmiş. Ben de ifade verdim. Terliğin silah olduğunu bilseydim, atmazdım. Bu terlik isabet etse ne olacak sanki, yaralamaz, acıtmaz bile. Cezam neyse çekeceğim, terliği silah saymışlar, yapacak bir şey yok. Evladına kızınca terlik atmayan anne var mı ki? Terlikle evladına vurmayan anne bile yoktur."

“Terlik atanlar iki kere düşünsün”

Şenay Güzel’in avukatı Hasan Ozan Orpak da müvekkilinin attığı ancak isabet etmeyen, zarar vermeyen terlikten dolayı 2 ila 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağını söyledi. Avukat Orpak, şöyle dedi:

"Burada TCK’nın ’silah’ tanımı çok önemli, sıkıntı bu, müvekkilime izah edemedim. Türk toplumunda terlik annelerin vazgeçilmez bir unsurudur. TCK’nın 86’ncı maddesine göre cezanın istendiği iddianame, ’silah’ tanımında ise TCK’nın 6 maddesi esas alınmış. Burada ’silah’ tanımı yapılırken, ’saldırı ve savunma amacı yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler’ diyerek, birçok nesneyi birçok cismi silah olarak tanımlayabiliyor. Terlik de bunlardan bir tanesi. Çeşitli terlikler var. Bunun da ayrımının yapılması gerekiyor. Genel olarak sadece bir terlik diye bu şekilde bir iddianame düzenlenmesini hukuk açısından değerlendireceğiz. Açılan bir dava olduğu için fazla yorum yapmam yanlış olur. Ama yargılamanın sonucunu biz de merakla bekliyoruz. Bundan sonra anneler de terlik atarken düşünsünler. Her terlik atan anne yargılanacak mı, onun önüne açar mı bilemiyoruz. Şikayet olursa tabii ki terlik atan anneler 2-5 yıl arasında hapisle yargılanabilir."