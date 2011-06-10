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Dünya

ANNE SÜTÜ VEREBİLECEK BUZAĞI KLONLADI ANKARA (A.A)

10 Haziran 2011 17:08

-ANNE SÜTÜ VEREBİLECEK BUZAĞI KLONLADI ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Arjantin, ilk kez insan sütündeki iki proteinin üretimini yöneten iki insan geni kullanarak buzağı klonladı. Arjantin Ulusal Endüstriyel Tarım Teknolojisi Enstitüsü, Rosita ISA adı verilen buzağıya insan sütünün ihtiva ettiği iki proteini üretebilecek iki insan geni uygulandığını bildirdi. Rosita ISA tamamen büyüdüğünde anne sütüne benzer süt vermesinin beklendiği, bu gelişmenin bebeklerin beslenmelerinde çok önemli olacağı belirtildi. Sütün, bebeklerde normal inek sütünden daha fazla antibakteriyel ve antiviral koruma sağlayan laktoferin ve lizozin ihtiva edeceği kaydedildi.

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