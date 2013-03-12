Anne sütü bankası konusunda bakanlık hiçbir çalışma yapmamış

Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün, Sağlık Bakanlığı'nın bebek ölümlerini azaltmak amacıyla kurmayı düşündüğü 'Anne Sütü Bankası' projesi ile ilgili "Türkiye'de 'Anne Sütü Bankası'ndan süte ihtiyaç duyan bebek sayısıyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından bir çalışma yapılmamış ve projenin altyapısını oluşturacak bir veri bulunmamaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 'Anne Sütü Bankası' projesi ile ilgili aldığı erteleme kararıyla, altyapının güçlü olmadığını ve Türk kamuoyunun bu projeye itibar etmeyeceğini kabul etmiş olduğunu dile getiren Erözgün, "Konuyla ilgili yasal bir planlama yapılsa dahi projenin sağlık ve güvenilirlik açısından hiçbir tatmin ediciliği olmayacaktır. Türkiye'de 'Anne Sütü Bankası'ndan süte ihtiyaç duyan bebek sayısıyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından bir çalışma yapılmamış ve projenin altyapısını oluşturacak bir veri bulunmamaktadır. Süt Bankası'na süt veren annelerin belirlenmesinde güçlük yaşanacak ve farklı annelerden alınan sütlerin karışımı süt hısımlığı doğuracaktır. Süt hısımlarının bilinmesi de bütün kayıt sistemine rağmen bir yerde aksaklığa uğrayacak ve mümkün olmayacaktır. Bu da dinimize göre aralarında evlenme yasağı bulunan kişilerin bu durumu bilmeden evlenmelerine yol açacak ve büyük bir hataya sebebiyet verecektir. Gönüllülük esasına dayanan bu projenin uygulanması, kamuoyu tarafından itibar görmeyecektir. Batı ülkelerinde Süt Bankaları'nın giderek azalma sebepleri araştırılmalı ve çıkan sonuç ölçüt alınarak bu karmaşık ve uygunsuz projeden derhal dönülmelidir." şeklinde konuştu.

gidahareketi.com'da yer alan habere göre, Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı, kamuoyunda tereddüde neden olan 'Anne Sütü Bankası' projesinin hayata geçirilmemesi gereken bir proje olduğunu savundu.

Projenin uygulanmasında alınan gecikme kararının ardından, tamamen iptal edilme kararının kaçınılmaz olduğunu da ifade eden Erözgün, Bakan Müezzinoğlu'nun zikrettiği 'Tedbir, Hukuk ve Kayıt Sistematiği' üzerinde yapılan çalışmaların, Türk toplumu için bu kadar hassas bir konuyu kabul edilebilir bir proje haline getirmeyeceğini söyledi.

Erözgün, Müezzinoğlu'ndan en kısa süre içinde 'Anne Sütü Bankası' projesinin iptal kararı açıklamasını beklediklerini belirterek, geleneklerimize, dini inancımıza ve insan sağlığına oldukça ters düşen bu uygulamanın gündemden düşmesi gerektiğini vurguladı.

Okay Erözgün, 'Anne Sütü Bankası' projesine karşı tek alternatif çözümün yıllardır alışılagelen 'Gönüllü Sütannelik' olduğunu da sözlerine ekledi.