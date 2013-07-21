Anne Sarısülük: Beni üç kez vurdular

Gezi Parkı olayları esnasında Ankara'da eylemlere destek amaçlı düzenlenen gösterilerde kafasına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün annesi Safi Sarısülük, yaşananlardan sonra dehşet içine düştüğü üç an yaşadığını söyledi.

3. şoku bu hafta yaşadım

The Times’a konuşan anne Sarısülük, “Ethem’i vurduklarında beni de vurdular, katilini serbest bıraktıklarında beni bir kez daha vurdular” dedi. Safi Sarısülük olay ile ilgili üçüncü şoku bu hafta başı yaşadığını söyledi. 1 Haziran günü protestolar esnasında başından vurulan 26 yaşındaki Ethem Sarısülük ’ü öldürmekle suçlanan polis memurunun yargılanmasının mahkeme kararı ile durdurulması üzerine yaralı anne, “Bu kararı duymak beni bir daha yaraladı” diye konuştu.