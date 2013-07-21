T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anne Sarısülük: Beni üç kez vurdular

Ankara'daki Gezi Parkı protestolarında polis tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük'ün annesi Safi Sarısülük, dehşet içine düştüğü üç an yaşadığını söyledi

21 Temmuz 2013 11:54

 

Gezi Parkı olayları esnasında Ankara'da eylemlere destek amaçlı düzenlenen gösterilerde kafasına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün annesi Safi Sarısülük, yaşananlardan sonra dehşet içine düştüğü üç an yaşadığını söyledi.

 

3. şoku bu hafta yaşadım

 

The Times’a konuşan anne Sarısülük, “Ethem’i vurduklarında beni de vurdular, katilini serbest bıraktıklarında beni bir kez daha vurdular” dedi.  Safi Sarısülük olay ile ilgili üçüncü şoku bu hafta başı yaşadığını söyledi. 1 Haziran günü protestolar esnasında başından vurulan 26 yaşındaki Ethem Sarısülük ’ü öldürmekle suçlanan polis memurunun yargılanmasının mahkeme kararı ile durdurulması üzerine yaralı anne, “Bu kararı duymak beni bir daha yaraladı” diye konuştu.

 

 

ETİKETLER

ethem sarısülükgezi parkısafi sarısülükankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24