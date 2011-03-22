-ANNE ÖLDÜRÜLDÜ, 6 YAŞINDAKİ OĞLU AĞIR YARALI BURSA (A.A) - 22.03.2011 - Bursa'da 35 yaşındaki bir kadın, boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş, 6 yaşındaki oğlu ise annesinin cesedinin üzerinde ağır yaralı halde bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Sümbül Sokak'ta tek katlı evde, ayrıldığı ikinci eşinden olan 6 yaşındaki oğlu Hasan ile yaşayan Ayşe Gökçe (35), çalıştığı düğün salonuna gitmedi. Alemdar Mahallesi'ndeki düğün salonunun sahipleri, temizlik işlerinde çalışan Gökçe'nin işe gelmemesi üzerine komşularını arayarak hakkında bilgi almak istedi. Komşuları ve yakınları, kapının açılmaması üzerine arka bahçeden girdikleri evin oturma odasında Gökçe'yi, boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış şekilde ölü, çocuğunu ise annesinin cesedinin üzerinde ağır yaralı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Hasan'ı Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü. Küçük Hasan, buradaki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuğun, polislerin sorusu üzerine ''Eve en son eniştem geldi'' demesinin ardından güvenlik güçleri, Ayşe Gökçe'nin ilk kocasından olan büyük kızının eşi Güner O'yu gözaltına aldı. Bu arada, 4'ü ilk eşinden olmak üzere 5 çocuk annesi Gökçe'nin, kolundaki bir bileziğin kayıp olduğu da anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.