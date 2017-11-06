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Anne-oğul, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü (2)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitiren Hamide Yaşar ile oğlu Ali Yaşar'ın, yakınları tarafından morgdan alınan cenazeleri, son kez

06 Kasım 2017 20:47

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitiren Hamide Yaşar ile oğlu Ali Yaşar\'ın, yakınları tarafından morgdan alınan cenazeleri, son kez Gümüşçay Mahallesi\'ndeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenazeler evin önüne getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Helallik alınmasından sonra anne-oğulun cenazeleri ikindide Gümüşçay Camisi\'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde, 4 çocuk babası Ali Yaşar\'ın 52 yaşındaki eşi Raziye Yaşar ağıtlar yaktı. 65 yaşındaki Süleyman Yaşar da kardeşi Ali Yaşar\'ın, by-pass ameliyatı olan annelerini yalnız bırakmamak için yanında kaldığını söyleyip, gözyaşı döktü.
Kılınan namazın ardından anne ile oğulun bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri mahalle mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.

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