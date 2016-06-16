Anne oğul aynı tabutta taşındı

Ankara'dan Çorum'un Alaca ilçesine yakınlarının cenazesine giden aynı aileden 6 kişi, TIR ile çarpışan otomobilin içinde feci şekilde can verdi. Kazada hayatını kaybeden anne Songül Doğan ile 2 yaşındaki oğlu ise aynı tabuta konularak son yolculuklarına uğurlandı.

Sahur vakti Alaca ilçesi Emniyet Kavşağı’nda meydana gelen kazada, İdris Doğan yönetimindeki otomobil, 45 yaşındaki Kamil Okur yönetimindeki TIR'la çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ile aynı araçta bulunan eşi 40 yaşındaki Songül, çocukları 19 yaşındaki Aydın, 2 yaşındaki Yavuz Ayaz Doğan, akrabaları 50 yaşındaki Güllü Yıldız ve 34 yaşındaki Orhan Dilmen öldü.

Korkunç kazada hayatını kaybeden 6 kişi için cenaze töreni düzenledi. Alaca ilçesine bağlı Büyükdona Köyü’nde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.

Defnedilene kadar aynı tabutta taşındılar

Songül Doğan ile 2 yaşındaki oğlu Yavuz Ayaz Doğan’ın cenazeleri ise aynı tabutta konularak köye getirildi. Anne ve oğlunun cenazeleri defnedilene kadar aynı tabutta taşındı.



Cenazelerin köye gelmesinin ardından ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Köy camisinde kılınan öğle namazının ardından, cenazeler köydeki okulun bahçesine götürüldü. Tabutlar yan yana konularak cenaze namazı kılındı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı namazın ardında 6 kişi köy mezarlığında toprağa verildi.



Öte yandan kazada ölenlerin cenazesine gittiği 68 yaşındaki Murat Dilmen de aynı törenle köy mezarlığında toprağa verildi.