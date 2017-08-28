Anne, oğlu gibi elektrik akımına kapılarak öldü

Osman ŞİŞKO/ MAÇKA (Trabzon),(DHA)- TRABZON’un Maçka ilçesinde bahçede mısır topladığı sırada fırtınada koptuğu öne sürülen elektik teline dokunan 73 yaşındaki Fatma Keleş, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Fatma Keleş\'in yıllar önce de çocukları Mustafa Keleş’in yıldırım düşmesi sonucu, Ertan Keleş’in ise çalıştığı işyerinde elektrik akımına kapılarak öldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Şimşirli Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Keleş mısır toplamak için evinin yakınında bulunan bahçeye gitti. Uzun süre geçmesine rağmen annesinin eve gelmediğini fark eden oğlu Haydar Keleş ve aile bireyleri çevrede aramaya koyuldu.

Haydar Keleş, bahçeye gittiğinde annesini yerde hareketsiz yatarken gördü. Durum üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Fatma Keleş’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri çevrede etkili olan fırtına nedeniyle enerji nakil hattı direğindeki elektrik telinin koparak bahçeye düştüğü, Fatma Keleş’in de fark etmediği tele dokunması sonucu akıma kapılarak öldüğünü tespit etti. Olay yeri incelemelerinin ardından Keleş, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Çevre sakinleri de kopan elektrik tellerinin onarımı için daha önce ilgili kuruma başvuruda bulunduklarını olayda ihmal olduğunu ileri sürdü. Soruşturma sürüyor.

OĞULLARI YILDIRIM DÜŞMESİ VE AKIMA KAPILARAK ÖLDÜ

Bu arada akıma kapılarak yaşamını yitiren Fatma Keleş’in 1985 yılında oğlu 25 yaşındaki Mustafa Keleş’in yıldırım düşmesi sonucu öldüğü, diğer oğlu 30 yaşındaki Ertan Keleş’i ise 2011 yılında elektrikçi olarak çalışırken İstanbul’da onarıma gittiği bir arızaya müdahale sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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