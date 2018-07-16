Anne mahkemede ifade değiştirdi; iki kızına cinsel istismardan yargılanan babaya 'iyi hal' indirimi!

Gaziosmanpaşa'da geçen yıl biri 9, diğeri 11 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.S. 'nin (37) yargılandığı dava karara bağlandı. Annenin mahkemede ifade değiştirdiği olayda iki çocuğuna birden fazla değişik zamanda cinsel istismarda bulunmasından dolayı babaya önce 18 yıl 9'ar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate aldı ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezasına indirdi. Baba E.S., toplam 31 yıl 3 ay gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Gaziosmanpaşa'da yaşayan E.S (9), E.S. (11) isimli iki kız kardeş , 25 Eylül 2017 tarihinde polis merkezine başvurdu. Kız kardeşler , babalarının kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu, bu durumu anlatırlarsa babalarının annelerini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyerek yardım istediler. İhbar üzerine polis ekipleri, anneye ulaştı. Anne M.S., de olayı karakolda öğrendiğini belirterek, eşi E.S.'den şikayetçi oldu. Baba E.S. ise çocuklarının yönlendirildiğini, annesinden boşanmak istemesi üzerine kendisine iftira atıldığını savunarak, suçlamaları reddetti. Soruşturma sırasında kız çocuklarından birinin pijamasındaki baba E.S.'ye ait meni lekesi tespit edildi. Savcılık soruşturma sonunda baba E.S. hakkında "Cinsel istismar" suçundan dava açtı.

Anne mahkemede ifade değiştirdi

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren anne M.S. , olayı görmediğini belirterek, "Babaları bana şiddet uyguladığı için çocuklarımın böyle bir ifade verdiğini düşünüyorum" dedi ve şikayetçi olmadı. Mağdur kızların avukatı da, sanığın ailesi tarafından tehdit edilmiş olabileceğini belirterek annenin beyanına itiraz etti. Avukat, ayrıca kriminal inceleme raporunun bulunduğunu ve çocukların yaşı gereği böyle bir hayal gücünü kullanma durumlarının olamayacağını belirtti. Duruşma savcısı da mütalaasında, sanıkla eşi arasındaki boşanma davasının, çocukların karakola başvurmasından 3 ay sonra açıldığını belirterek sanığın kızlarına yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Karar duruşması

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına konuşan sanık baba E.S. "Suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da "Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da mağdurların namuslarını ortaya koymaları, iftira atmaları hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.

İki kızı için ayrı ayrı 15 yıl 7'şer ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanığın her iki kızına karşı işlediği suçun sabit olduğunu belirtti. Mahkeme Heyeti, "Çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan iki çocuğuna birden fazla değişik zamanda cinsel istismarda bulunmasından dolayı sanık babaya önce 18 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezasına indirdi. Babayı toplamda 31 yıl 3 ay gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. (DHA)