Anne- kız tüp mide ameliyatıyla kilolarından kurtulacak

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, aşırı kilolarından kurtulmak isteyen anne ve kızı, yapılan tüp mide ameliyatıyla ideal kilolarına kavuşmayı hedefliyor. Semra Ersoylu (66), 100 kilodan 70 kiloya düşmeyi hedeflerken, kızı Aslı Candan (37) ise 127 kilodan 60 kiloya düşmek istiyor.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi\'nde ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Güler, Semra Ersoylu ve Aslı Candan\'ın, aşırı kilolu olmaları nedeniyle tüp mide ameliyatı olmak için hastaneye başvurduklarını, ikisini de aynı gün ameliyat ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Güler, \"Ameliyatları 1\'er saat sürdü. Bugün her iki hastamız da ayakta. 3 gün kontrollerini yaptık. Başarılı bir ameliyat sonrası süreci geçirdiler. Gerekli bilgilendirmelerini de yaptıktan sonra bugün taburcu ediyoruz\" diye konuştu.

1 YIL SONUNDA İDEAL KİLO

Semra Ersoylu\'nun yaklaşık 40 kilo, Aslı Candan\'ın da yaklaşık 50 kilo zayıflama hedefi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Güler, \"Bu kilo kaybını 1 yıl içinde gerçekleştireceklerini umuyoruz. Gerekli bilgilendirme diyetisyenimiz tarafından yapılacak ve sonrasında kendilerini uğurlayacağız\" dedi.

ADAPTASYON SÜRESİ 3 AY

Tüp mide ameliyatı olan hastalara, ilk 1 ayı için çiğneme gerektirmeyen, önce sulu daha sonra yumuşak gıdalardan oluşan beslenme planı uyguladıklarını kaydeden Doç. Dr. Güler, \"2\'nci aydan itibaren herkesle birlikte yemeye içmeye başlayabilecekler. Bu adaptasyon 3\'üncü ayda tamamlanmış olacak. Hayatlarının bundan sonraki kısmında da normal yiyip, içebilecekler. Ancak çok az yiyip, çok kolay doyup, daha sağlıklı daha fit kendilerini daha mutlu ve daha hafif hissettikleri bir yaşam şansı elde edecekler\" diye konuştu.

500 MİLİMETRELİK MİDE, 100\'E DÜŞÜRÜLÜYOR

Tüp mide ameliyatının, midenin küçültülmesi şeklinde açıklanabileceğini anlatan Doç. Dr. Mehmet Güler, \"Midenin yaklaşık 500 mililitrelik bir hacmi var. Biz bu kapasiteyi ameliyatla 100 mililitreye ya da daha aza düşürüyoruz. Ameliyattan sonra çıkartılan kısmın üretmiş olduğu bazı kimyasal maddelerin eksilmesiyle beraber hastanın açlık duygusunun gittikçe gerilediğini görüyoruz. Hastalar çok daha az acıkıyor ve çok daha kolay doyuyor. En güzel tarafı da kendileriyle bir mücadeleye girmiyorlar. Az yiyerek doygunluk hissetmeleri onların zaman içinde kilo vermelerini sağlıyor\" dedi.

\'KENDİ ÇABALARIM SONUÇ VERMEDİ\'

Antalya Havalimanı Kontrol Merkezi\'nde koordinatör olarak çalışan Aslı Candan, tüp mide ameliyatına 127 kiloya ulaştığında karar verdiğini söyledi. Candan, \"Çocukluğumdan beri aldığım ilaçlar nedeniyle kilo aldım, yiyecekler nedeniyle değil. Bu arada kilo vermeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Çevremdeki tüp mide ameliyatı olanlarla tanıştım ve tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Bu arada annem de araştırıyordu. Onda da kilo sorunu vardı. Doktorumuzu bulduk ve ona güvendik. Testlerimiz yapıldı, uygun görülünce ameliyatımızı olduk. Hedefim 60 kiloya gelmek ve sağlıklı bir şekilde kilo kaybetmek\" diye konuştu.

HER DOKTOR \'KİLO VER\' DEDİ

Semra Ersoylu ise aşırı kiloların sağlığını tehdit etmeye başladığını, hastalıkları nedeniyle gittiği her doktorun öncelikle kilo vermesi gerektiğini söylediğini belirterek, \"Aslı ile tüp mide ameliyatı olmaya karar verdik; çünkü ayrı zamanlarda ameliyat olsaydık aynı olayları tekrar yaşamak zorunda kalacaktık. \'Tek seferde bitsin\' dedik ve ikimiz birden ameliyat olmaya karar verdik. Tüm değerlerimin normale dönüşeceğini söylediler. Doktorumla birlikte hedefimi 70 kilo olarak belirledik. Tüp mide ameliyatına girerken 100 kilo geliyordum. Tansiyon, ritim bozukluğu, yürüme güçlüğü çekiyordum. Ben 66 yaşındayım, metabolik nedenlerle kilo verme çabalarım boşa çıkıyordu. Tüp mide ameliyatı benim için şans oldu\" dedi.

