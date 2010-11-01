Anne kendini ateşe verdi

T24 - Malatya'da 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Ayhan Bağbars, Malatya Valiliği önünde kendini yaktı. Çocukları Sosyal Hizmetler Yurdu'na kabul edilmeyince valilik önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe veren Bağbars, hastaneye kaldırıldı.

Eşinden ayrılan ve 2 çocuğunu Sosyal Hizmetler yurduna vermek isteyen anne 35 yaşındaki Ayhan B., çocukları yurda kabul edilmeyince; iddiaya göre bunalıma girerek Malatya Valiliği önünde kendini yaktı. 4 yaşındaki oğlunun gözleri önünde üzerine benzin dökerek ateşe veren anne, Valilikteki polisler tarafından söndürüldükten sonra hastaneye kaldırıldı.



Bugün saat 09.30 sıralarında oğlu H. ile birlikte Malatya Valiliği önüne gelen Ayhan B., yanında pet şişede getirdiği benzini herkesin şaşkın bakışları arasında üstüne döktü. Durumu fark eden Valilik koruma polisleri olaya müdahale etmek istedi. Ancak genç kadın elindeki çakmağı ateşledi ve bir anda alevler içinde kaldı. Hemen müdahale eden polisler, genç kadının üzerindeki ateşi söndürerek Valilik binası içine aldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayhan Bağbars’ın vücudunun bazı yerleri ile el ve kollarında yanıklar olduğu belirtildi. Genç kadının yanında bulunan oğlu H.B. ise Çocuk Polisi tarafından alınarak merkeze götürüldü.



YİBO'YA VERMEDİ







Merkez Tandoğan Mahallesi’nde kirada oturan ve eşinden ayrıldığı belirtilen 3 çocuk annesi Ayhan B., okula gönderemediği 13 yaşındaki kızı D.B. ile 11 yaşındaki oğlu U.B.’ı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yurda vermek için başvurdu. Ancak Müdürlük yetkililerinin aile ile ilgili yaptığı incelemede, ‘ihtiyaç sahibi olmadıkları’ yönünde rapor tutularak talep reddedildi.



2 çocuğun okula gitmediğini öğrenen Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Şeyma Eryılmaz ile Memduh Büyükkaya ise, Ayhan B.'yi evinde ziyaret ederek D. ve U.’yu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO)’na kaydetmek için görüşme yaptı. Anne B. ise çocuklarını Sosyal Hizmetler yurduna vermek istediğini belirterek şöyle dedi:



“Başbakana sesimi duyurmak istiyorum, çocuğumun geleceği benim için önemli. Çocuklarımı okutacak maddiyatım yok. Benim çocuğumu Sosyal Hizmetler neden almıyor. Ben ne yapacağım. Geçinemiyorum, küçük çocuğumla ben ne yapacağız?”

Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Ayhan B.’nin kendilerine daha önceden başvurusunun olduğunu ve kurum uzmanlarının aile ile ilgili yaptıkları inceleme sonucunda çocukların yurda alınamadığını belirtti.



Konan, “Yapılan sosyal incelemeler sonucu çocukların ihmal ve istismarı bulunmadığından, çocukların koruma altına alınması uygun görülmemiştir. Vatandaş, çocuklarının YİBO’ya gitmesini de istememektedir. Bu eylemin arkasında, çocuklarını koruma altına aldırarak devletten iş imkanı sağlamak olduğu düşünülmektedir” diye konuştu. Konan ayrıca, ellerinde ailenin durumlarının iyi olduğunu gösteren belgelerin olduğunu kaydetti.