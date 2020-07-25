'Anne Kart' için başvurular başladı: İstanbul'daki 4 yaş ve altı çocuğu olan ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'daki 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım olanağı sağlayan 'Anne Kart' için başvuruların başladığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden biri olan ve belediye meclisinde 17 Temmuz'da kabul edilen karar doğrultusunda, İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuk sahibi anneler, İstanbul il sınırları içerisinde toplu ulaşımda ücretsiz olarak seyahat edebilecekler.

Anne Kart başvurusu www.istanbulkart.istanbul/anne-kart üzerinden yapılabilecek.

Söz konusu uygulamayla İstanbul'daki 1 milyon 200 bin anne ulaşımı ücretsiz kullanabilecek.