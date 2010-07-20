-ANNE İLE OĞLUNUN CESEDİ DENİZDE BULUNDU KOCAELİ (A.A) - 20.07.2010 - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde denizde cesedi bulunan çocukla kadının kimlikleri tespit edildi. Alınan bilgiye göre, Dil İskelesi mevkisindeki Büyük Liman önünde kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta bulunan cesetlerin, Menşure Zorba ile 6 yaşındaki oğlu Oğuzcan'a ait olduğu tespit edildi. Gebze Asri Mezarlığı Morgu'na gelerek cesetleri teşhis eden Menşure Zorba'nın eşi Orhan ile kayınpederi Ahmet Zorba'nın gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Bu arada, Menşure Zorba'nın psikolojik rahatsızlığının bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.