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ANNE İLE OĞLU SOBA KURBANI ELMADAĞ (A.A)

18 Mart 2011 10:45

-ANNE İLE OĞLU SOBA KURBANI ELMADAĞ (A.A) - 18.03.2011 - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazdan zehirlenen anne ve oğlu öldü. Bir süredir ilçe dışında olan Ali Osman Şimşek, Hasanoğlu Muzaffer Ekşi Mahallesi Haskent Bloklarındaki evine geldiğinde, kapının açılmaması üzerine polisi çağırdı. Polis ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde, Fadime Şimşek (55) ile oğlu Emin Şimşek'in (29) cesetlerini buldu. Yapılan ilk incelemede, anne ve oğlun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek 2 gün önce hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Fadime Şimşek ve oğlu Emin Şimşek'in cesetleri, Keçiören Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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