-ANNE İLE ÇOCUKLARIN "KATİLLERİ" YAKALANDI GAZİANTEP (A.A) - 05.05.2011 - Gaziantep'te anne ile üç çocuğunun evlerinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan üç zanlıdan ikisi yakalandı, firari zanlının evinde yapılan aramada ise iki tabanca ve iki pompalı av tüfeği ele geçirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konak Mahallesi 40'ıncı Sokak'taki evde Gül Aksoy, ikiz çocukları Melike ve Kader (8) ile ablaları Melisa'nın (14) sabaha karşı tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya adı karışan üç zanlıdan ikisini kentin değişik semtlerinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirildi. Olayla ilgili halen firari olarak arandığı belirlenen bir kişinin evinde yapılan aramada ise cinayette kullanıldığı sanılan bir tabanca ile iki adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile bir bıçak ele geçirildiği bildirildi. Cinayet sırasında zanlıların kaçtığı bir otomobilin ise Yeditepe Mahallesi'nde bir sokaktaki boş arazide terk edilmiş olarak bulunduğu öğrenildi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki zanlı, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayetle ilgili aranan üçüncü zanlının yakalanması için kent merkezindeki çeşitli adreslere operasyonlarına devam eden cinayet ekiplerinin, cinayetin çözülmesi için her türlü teknolojik imkandan faydalandığı belirtildi.