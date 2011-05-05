-ANNE İLE 3 ÇOCUĞU TABANCAYLA VURULDU GAZİANTEP (A.A) - 05.05.2011 - Gaziantep'te anne ile 3 çocuğu evlerinde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Alınan bilgiye göre, Adem Aksoy'un ''Eşimi ve çocuklarımı öldürmüşler, acele gelin'' ihbarı üzerine Konak Mahallesi 40. Sokak'taki eve giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gül Aksoy, ikiz çocukları Melike ve Kader (8) ile diğer kardeş Melisa'yı (14) hareketsiz yatarken buldu. Anne ve çocuklarının tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cesetler, otopsi için Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Adem Aksoy'un gözaltına alındığı, evde bir adet ruhsatsız tabanca bulunduğu bildirildi.