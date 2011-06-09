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Anne ihmali canına mal oldu

Antalya'da cezaevindeki babasını ziyaret eden annesi tarafından yaklaşık 4 saat arabada bırakılan 1 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kay

09 Haziran 2011 03:00

T24 - Antalya'da cezaevindeki babasını ziyaret eden annesi tarafından yaklaşık 4 saat arabada bırakılan 1 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, geçen ay Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşini ziyarete giden S.G, 1 yaşındaki kızı Nisa'yı arabada bıraktı. Yaklaşık 4 saat sonra ziyaretten dönen kadın, kızını arabada baygın buldu. 

Anne ihmali canına mal oldu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve oksijen yetersizliği nedeniyle beyninde hasar oluşan Nisa, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir ay sonra öldü.

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