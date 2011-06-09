Anne ihmali canına mal oldu

T24

Edinilen bilgiye göre, geçen ay Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşini ziyarete giden S.G, 1 yaşındaki kızı Nisa'yı arabada bıraktı. Yaklaşık 4 saat sonra ziyaretten dönen kadın, kızını arabada baygın buldu.Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve oksijen yetersizliği nedeniyle beyninde hasar oluşan Nisa, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir ay sonra öldü.