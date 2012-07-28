Anne Garipoğlu tutuklandı

'Suçluyu kayırmak' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu da tutuklandı.
Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu’na “Suçluyu kayırmak” suçundan 3 yıl hapis cezası vermişti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebligatlarına yanıt vermeyince hakkında yakalama emri çıkarılan Tülay Makbule Garipoğlu önceki gün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim oldu. Anne Garipoğlu Kandıra’daki Kadın ve Çocuk Tutukevi’ne gönderildi.
Münevver Karabulut cinayetinde “Suçluyu kayırmak”tan aldığı 3 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Cem Garipoğlu’nun amcası Hayyam Garipoğlu’na da cezaevi yolu göründü.