"Anne Frank ve ailesine Yahudi bir noter ihanet etmiş olabilir"

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Eski bir FBI ajanı liderliğinde eski soruşturmaları inceleyen bir ekip, Anne Frank ve ailesinin Yahudi bir noterin ihaneti sonucunda Nazilere yakalanmış olabileceğini ifade etti.

1950'de hayatını kaybeden Arnold Van den Bergh, altı yıllık inceleme ve 2. Dünya Savaşı sonrası Amsterdam'a dönen Anne'in babasına verilen anonim bir not temel alınarak suçlandı.

Nota göre Nazi Almanyası'nın zoruyla kurulan Amsterdam'daki Yahudi Konseyi'nin üyelerinden olan Van den Bergh, Frank ailesinin ve bölgede saklanan diğer Yahudi ailelerinin adreslerini Nazi yetkililerine verdi.

Vince Pankoke ve ekibi tarafından yürütülen araştırma üzerine Rosemary Sullivan tarafından hazırlanan , "The Betrayal of Anne Frank" isimli belgesel ve kitaba göre Van der Bergh, kendi hayatını kaybetmekten ve ailesinin öldürülmesinden korktuğu için isimleri Nazilere verdi.

Araştırmaya göre Van der Bergh, işgal edilen bölgelerdeki sanat eserlerinin zorla Nazilere satılmasında noter olarak görev yapıyordu.

Anne Frank ve ailesi 4 Ağustos 1944'te yakalanana kadar iki sene boyunca Nazi işgalindeki Amsterdam'da kanal kenarındaki bir deponun üst katında saklandı. Anne Frank'in günlüğü yayımlandıktan sonra milyonlarca kişiye ulaşarak Nazi terörü karşısında saklanmak zorunda kalan Yahudilerin hayatını birinci elden anlatırken, Frank ailesinin saklandığı bina da bir müzeye dönüştürüldü.

Anne, önce Westerbork transit kampına, ardından da Auschwitz ve Bergen-Belsen toplama kamplarına gönderildi. Anne, bu toplama kampında Şubat 1945'te, henüz 15 yaşındayken hayatını kaybetti.