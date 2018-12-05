Anne Betül Arım: FETÖ'cülerin yazdıkları iddianameyle Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Oyuncu Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan anne Betül Arım, "FETÖ'cülerin 5 yıl önce yazdıkları iddianameyle yakalama kararı çıkarıldı" değerlendirmesinde bulundu.

TIKLAYIN - Memet Ali Alabora hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Gezi Parkı eylemlerinden kısa bir süre sonra Galler'e yerleşen Alabora, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” ile suçlanıyor.

Betül Arım, oğluyla ilgili tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasından dolayı oldukça üzgün olduğunu söyledi.

Hatay’da turnede olan Arım, henüz oğlu ile görüşemediğini belirtti.

sozcu.com.tr’ye açıklama yapan Arım, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili oğlu adına hazırlanan iddianamede FETÖ’cülerin imzasının olduğunu söyleyen Arım, “Seçimlerden önce şimdi bunu çıkarttılar. Birisi firari, birisi hapiste olan savcıların hazırladıkları iddianameyle ilgili böyle bir karar verdiler” dedi.