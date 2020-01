Anne-babası tarafından fuhuşa zorlandı, 17 yaşındaki genç kızı teyzesi kurtardı

Ablası ve eniştesinin bir buçuk yıl boyunca fuhuşa zorladığı Ü. kaçarak kurtuldu ve yeni bir hayata başladı. Ancak geçen yıl yeğeninin de öz anne-babası tarafından aynı tuzağa düşürüldüğünü öğrendi. Hayatını riske attı, yeğenini kaçırdı, devlet korumasına sığındı. Şimdi hukuk mücadelesi veriyor.

30 yaşında olan Ü., 7 yıl önce 2 çocuğunun babası cezaevine girdiğinde ablası Songül tarafından “Çocukları da al gel. İki üç gün kalırsın, kafan dağılır” davetiyle Maraş’ın Elbistan ilçesine davet edildi. İddiaya göre Ü., burada ablası ve eniştesinin aile dostları olarak tanıttığı bir adamın tecavüzüne uğradı. Daha sonra öz ailesi tarafından fuhuşa zorlandı: “Ablam, eniştem ve o adam ellerinde görüntüler olduğunu, o dönemki eşimin ailesine her şeyi anlatacaklarını söylediler. Kaçarsam çocuklarımı öldüreceklerini söylediler.”



İşini yapmazsan çocukların ölür

Hürriyet'ten Cansu Şimşek'in haberine göre, 1.5 yıl boyunca her gün onlarca adamın tecavüzüne uğradığını söyleyen Ü., iki çocuğunun babası hapisten çıkıp çocuklarını alınca ne pahasına olursa olsun kaçmayı kafasına koyduğunu söylüyor: “Tecavüzcülerimin birinden hamile kaldım. Ben beş aylık hamileyken, bir gün yeğenim N.’nin okulundan acil olarak aradılar. Bana tecavüz eden ve satanlardan biri olan eniştem Faruk ve ablam Songül apar topar evden çıktı. Kapıyı kilitlemediklerini fark ettiğim an kaçtım. Kadın sığınma evine yerleştirildim. Orada doğum yaptım, bebek direkt yuvaya gitti. Ailem sığınma evinden çıktıktan sonra beni sahiplenmedi.”

Geçmişi geride bırakmaya çalışan Ü.’nün hayatı geçen sene kendisine ulaşan 17 yaşındaki yeğeni N.’nin “Teyze sana yaşattıklarının aynısını bana da yaşattılar” mesajıyla değişmiş.



Ablası Songül ve eniştesi Faruk’un öz kızları N.’yi de fuhşa zorladığını fark eden teyze Ü. hayatını riske atarak yeğenini kurtarmaya karar verdiğini söylüyor. Teyze Ü., yeğeni N. ile Akdeniz’de bir kentte buluşup devletin korumasına sığınmış. Yeğenini himayesine aldıktan sonra, yaşadıklarını anlatması için teşvik etmiş. Kadın hakları savunucusu avukatlar ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu önderliğinde hukuk mücadelesine başlayan ikili bugün hâlâ korku içinde. “Yetkili bir kişi beni fuhşa zorlamaktan şikâyetçi olduğum annemi arayıp tüm bilgilerimi vermiş” diyerek çetenin karşısında korunmasız kaldıklarını anlatan N., adaletin yerini bulmasını bekliyor.