Annan'dan Türkiye'ye eleştiri

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın, Suriye’de askeri yöntemlere destek veren ülkelerin çözümü zorlaştırdığını ve bu anlamda Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye hükümetlerini eleştirdiği açıklandı.

Çatışmaların başladığı sırada BM özel temsilcisi sıfatıyla Esed yönetimi ve muhaliflerle görüşmeye giden fakat herhangi bir sonuç alınamayınca görevinden ayrılan Annan'ın, İsveç Radyosu’na özel demecinde, ilginç mesajlar verdiği açıklandı.

Suriye krizi için ancak uluslararası toplum ve bölge ülkelerinin desteğiyle, müzakereler yoluyla çözülebileceğini, çatışan taraflar üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade eden Annan, bazı bölge hükümetlerinin askeri çözüme inanmaları nedeniyle çabaların başarılı olamadığını, sorunun daha da içinden çıkılamaz bir hal aldığını ve binlerce kişinin daha öldüğünü vurguladı.

Bir muhabirin “hangi hükümetleri kastediyorsunuz?” sorusu üzerine Annan'ın, “Sanırım hepimiz bu hükümetleri biliyoruz...Muhalefet tarafında…sanırım güçlü destek Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’den” karşılığını verdiği belirtildi.

İran ve Rusya’nın da Esed rejimini destekleyerek krizin derinleşmesine neden olduklarını ifade eden Annan, ülkelerin ve ilgili tarafların politikalarını değiştirmemeleri durumunda herkesin kaybedeceğini, en büyük kaybı da Suriye halkının yaşacağını ifade etti.



'Libya ile kıyaslamak yanlış'



BM Eski Genel Sekreteri Kofi Annan, Suriye’de çok ciddi bir kriz ile karşıya bulunulduğunu belirtirken, şunları kaydetti:

“Suriye’deki krizin, başka bölgelerde daha önce karşılaşmadığımız boyutları bulunuyor. Çatışmalar, mezhep çatışması haline dönüştü ve bu Suriye sınırlarının dışına taşabilir. Bazıları, saf bir şekilde Libya ile benzerlikler kuruyor. Libya’da içe dönük bir etki olmuştu. Suriye’deki kriz ise dışa doğru taşma eğiliminde.”

Suriye’de çeşitli mezhepsel ve etnik grupların bulunduğu, bir grubun gücü ele geçirmesini diğerlerinin kabul etmeyeceğini ve krizin uzun süre devam edeceğini belirten Annan, bundan dolayı tüm tarafların taleplerini dikkate alan siyasi bir uzlaşmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Annan, muhalif grupların homojen olmadığını da vurgularken, bu yelpaze içinde terör örgütü El Kaide de aralarında olmak üzere çok sayıda farklı grubun bulunduğunu belirtti. Demokrasiden yana olduğunu söyleyen herkesin, kim yaparsa yapsın Suriye’deki vahşete tepki göstermesi gerektiğini de vurgulayan Annan, bazı isyancıların silahsız kişilere saldırıp infaz ettikleri yolundaki haberlerin gerçek olabileceğini dile getirdi.

Annan'ın Suriye’deki iç çatışmaların, ABD’nin 2003’te Irak’ı işgalinden sonra yaşanan iç çatışmalardan çok daha şiddetli olabileceği ve tüm bölgeyi etkileyebilecek bir krize dönüşebileceği öngörüsünde de bulunduğu bildirildi.

(Deutsche Welle Türkçe)