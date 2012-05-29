Annan'dan Suriye tepkisi: Bu korkunç suçu kim işlediyse sorumlu tutulmalıdır

Suriye’de Humus’a bağlı Hula kasabasında 49’u çocuk, 34’ü kadın 109 sivilin katledilmesinin ardından Şam yönetimi üzerindeki baskı tırmandı. BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan dün başkent Şam’a giderken BM Güvenlik Konseyi katliamı şiddetle kınayıp Beşar Esed yönetimini uluslararası hukuk ve BM kararlarını ihlal etmekle suçladı.

Rusya ve Çin’in de imzaladığı konsey açıklamasında, BM gözlemcilerinin hükümet güçlerinin top ve tank mermileriyle katliamın içinde olduğunu tespit ettiği vurgulandı. Esed’den Annan Planı çerçevisinde ağır silahları yerleşim merkezlerinden çekmesi, şiddete bulaşanlardan hesap sorulması istendi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Annan Hula katliamını ‘uluslararası hukukun ağır ihlali’ olarak niteledi. Toplantıda Fransa ve Britanya Esed yönetiminin güçlü bir şekilde kınanmasını isterken Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı İgor Pankin “Ne olduğu ve neyin tetiklediği hala açık değil. Hükümet güçleri bir taraftan tanklarla ateş ederken diğer yandan yakın mesafeden silah ve bıçak kullanarak insanları infaz ettiğini tahayyül etmek zor” diyerek itiraz etti.



Mood gördüklerini anlattı



BM gözlemci misyonunun başkanı General Robert Mood ise video konferansla bağlanarak Özgür Suriye Ordusunun kurbanların sayısını 116 olarak verdiğini, gözlemcilerin ise 108 ceset gördüğünü belirttikten sonra tank ve havan topu mermileri ile fiziksel tacizin izlerini gördüklerini, ölümlerin şarapnel parçaları ve yakın plandan açılan ateş sonucu olduğunu aktardı.



Caferi: Biz yapmadık



Suriye’nin BM Temsilcisi Beşşar Caferi ise “Bu korkunç, alçakça, kesinlikle maruz görülemeyen suçu ve katliamı biz yapmadık ve şiddetle kınıyoruz” dedi. Caferi, Annan’ın Şam ziyaretinden hemen önce bu türde bir katliamın işlenmesinin basit bir tesadüf olmadığını belirterek “Bu katliamı işleyenler ülkemizdeki şiddet sarmalının daha da artmasını, olayların uluslararası hale gelmesini ve BM Güvenlik Konseyi’ni olayın içine çekerek uluslararası müdahale olmasını istiyorlar” diye konuştu. Caferi, Hula’nın terör gruplarının kontrolünde olduğunu, olayların 200 kişilik silahlı bir grubun Cumanın ardından gece geç saate kadar Hula ve civarında durmadan sivillere saldırdıklarını, güvenlik güçlerinin de buna cevap verdiklerini söyledi.



Annan: Sorumlu olan kimse hesap vermeli



BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan, kritik rönemde Suriye’ye gitti. Annan dün Şam’a indiğinde “Dehşete kapıldım. Bu korkunç suçu kim işlediyse sorumlu tutulmalıdır” deyip tarafları şiddete son vermeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşen Annan bugün Beşar Esed ile bir araya gelecek.



Muhalifler: Müdahale edin



Müslüman Kardeşler BM Güvenlik Konseyi’ni askeri müdahale öngören 7. maddeyi işletmediği için eleştirdi. Mısır’daki Müslüman Kardeşler de uluslararası toplumu katliamı durdurmak için müdahaleye çağırdı.



"Ölü taklidi yaparak kurtuldum"



Hule ilçesinde Beşar Esed yönetimine bağlı ordu birliklerinin yaptığı katliamı kameralara anlatan tanıklar, yürekleri sızlattı. Katliamdan yaralı olarak kurtulan, ancak güvenlik gerekçesiyle kimliğini açıklamak istemeyen bir kadın, Esed yönetimine bağlı askerlerin evlerini bastığını, kadın ve çocukları odalara sıkıştırarak üzerlerine ateş açtığını öne sürdü. Olayda babası ve kardeşini kaybettiğini belirten kadın, muhaliflerle Esed güçlerinin çatışmaya girmesinin ardından muhalifler tarafından kurtarıldıklarını söyledi. Başka bir kadın da evlerinde kocası dahil 12 kişinin öldürüldüğünü, Hula'ya beyaz renkli araçlarla giren Şebbiha milislerinin de saldırılara katıldığını belirtti. Yaralı olarak kurtulan başka bir kadın da kocası evde olmadığı sırada Şebbiha milislerinin saldırdığını, dövülerek evlerine getirilen başka sivillerle birlikte üzerlerine ateş açıldığını söyledi. Ölü taklidi yaparak kurtulduğunu anlatan kadın, 4 çocuğunun katledildiğini söyledi. 9 yaşındaki Ali Seyyid de evlerine önce tank ateşi açıldığını sonra kapılarının kırılarak babası ve kardeşinin öldürüldüğünü belirtti.



Bağımsız soruşturma şart



BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay Hula katliamının Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesini istedi. İnsan Hakları İzleme örgütü ise Esed rejimini suçlayıp BM’nin bağımsız soruşturma yürütmesi gerektiğini açıkladı.



Esed’in başına ödül



Suudi din adamı Ali el-Rebii, Suriye lideri Beşar Esed ’ın başına 450 bin dolar ödül koydu. Rebii, twitter mesajında Hula’daki katliamın bütün dünyayı dehşete düşürdüğünü belirterek “Esed’i öldürecek kişiye 450 bin dolar ödül vaat ediyoruz” dedi.



‘Hula’da her iki taraf da suçlu’



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Hula katliamı nedeniyle hem Suriye rejimini hem muhalifleri suçlayarak “Her iki tarafın masum insanların ölümünde parmağı var. Bu bölge asilerin kontrolünde, aynı zamanda askerlerin kuşatması altında. Soruşturma şart” dedi. Dün Moskova’da Britanyalı meslektaşı William Hague’i ağırlayan Lavrov, “Onlarca oyuncu var. Suçlu objektif olarak belirlenmeli. Tango için iki kişi gerekli. Suriye hükümetini değil Annan Planı’nı destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Hague ise “Birincil sorumluluk hükümette olsa da Suriye’de bütün şiddetten Esed rejiminin sorumlu olduğunu öne sürmüyoruz”dedi. Çin Dışişleri “Derinden sarsıldık, şiddetle kınıyoruz. Failler derhal bulunmalı” açıklamasını yaptı. İran katliamı kınarken Lübnan’daki Hizbullah “Katliamı şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.