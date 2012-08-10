BM'de Annan'ın yerine kim gelecek?

BM Suriye Özel Temsilciliği görevinden istifa ettiğini açıklayan Kofi Annan'ın yerine kimin geleceği tarışılıyor. BM'deki diplomatlar, eski Cezayir Dışişleri Bakanı ve uzun süre BM'de görev yapan Lahdar Brahimi'nin, Kofi Annan'ın yerine BM'nin Suriye özel temsilciliğine getirilebilecek en güçlü aday olduğunu söylediler.

Adlarının açıklanmasını istemeyen diplomatlar, Annan'ın yerine Suriye özel temsilciliği görevine getirilmesi planlanan adaylardan en güçlüsünün Lahdar Brahimi olduğunu, diğer adaylar arasında, eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos ile eski NATO Genel Sekreteri ve AB Dış Politika Şefi Javier Solana'nın bulunduğunu bildirdi.

Sessizliğini koruyan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un sözcüsü, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Brahimi kimdir?

Cezayir'de 1991-93 yıllarında dışişleri bakanlığı görevini yürüten 78 yaşındaki Brahimi, 1994'den 2005 yılında emekli olana kadar BM'de Haiti, Afganistan ve Irak temsilciliği gibi çeşitli üst düzey görevler yaptı.

Brahimi, aralarında Nelson Mandela'nın bulunduğu, dünya barışı için çalışan dünya liderlerinden oluşan "Elders" grubunun üyesi. Arap Birliği temsilciliği görevindeyken Lübnan'daki iç savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelere, BM'nin Güney Afrika özel temsilcisi olarak Mandela'yı iktidara getiren demokratik seçimlerin gözlemlenmesine yardım eden Brahimi, 11 Eylül saldırılarından önce ve ABD'nin liderliğindeki koalisyon güçlerinin Taliban yönetimini devirmesinden sonra BM'nin Afganistan elçisiydi.

Brahimi, Irak'ta da 30 Haziran 2004 tarihinde iktidara gelen geçici hükümetin oluşturulmasında önemli rol oynadı. Lahdar Brahimi, emekli olana kadar Kofi Annan'ın, çatışma önleme ve çözüm bulma özel danışmanı olarak görev yaptı.