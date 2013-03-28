Annan: Suriye'ye askeri müdahale için artık çok geç

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan, Suriye’ye yönelik bir uluslararası müdahale için çok geç kalındığını söyledi.

Geçen yıla kadar çatışmaların çözümü için yürütülen diplomatik çabalara öncülük eden Annan, dün Cenevre’de yaptığı konuşmada girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından, gelinen aşamada barışçı bir geçiş sürecinin her iki tarafında çıkarına olacağına vurgu yaptı.

Annan, “Çatışmanın daha ileri askeri boyutlara taşınmasının Suriye halkına yardım etmenin doğru yolu olup olmadığından kuşkuluyum. Yangını söndürecek bir yol aramalarıyız tersini değil” diye konuştu.

trtturkhaberdar.com'un The Daily Telegraph'a dayandırdığı habere göre, Suriye muhalefetinin lideri Muaz El Hatip de, Batı’nın Suriye rejiminin sivillere yönelik saldırıları engellemekteki başarısızlığının ürkütücü olduğunu söyledi. Türkiye’ye yerleştirilen patriot füzelerinin menzilinin isyancıların ellerindeki bölgeleri hava saldırılarından koruyacak şekilde genişletilmesine ilişkin taleplerinin geri çevrilmesinden şaşkınlığa düştüğünü belirten Hatip, bunun Suriye rejimine “istediğini yap” mesajı vermesinden endişeli olduğu ifade etti.