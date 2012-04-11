Annan: Suriye'den yeni sözler aldık

BM ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan, Şam yönetiminden ateşkese uyacağına dair yeni güvenceler aldığını söyledi. İran ziyareti sırasında konuşan Annan "Eğer tüm taraflar planı uygularsa sanırım yarın sabah 06:00 gibi bölgede durumun iyileştiğini görebiliriz" diye konuştu.

Ancak uluslararası temsilciye göre Beşar Esad yönetimi hala, muhalefet güçlerinin de silah bırakacağına dair güvence istiyor.

Suriye'ye asker ve silahlarını yerleşim birimlerinden tamamen çekmesi için verilen süre yarın duruyor.

Ancak henüz ülkedeki şiddette bir azalma olmadı.

Suriye'de dün en az 100 kişinin öldüğü, Humus'un tank ateşine tutulduğu ve diğer kentlerde de askeri hareketliliğin dün gece ve bu sabah sürdüğü bildiriliyor.

Ayrıca dün gece Türkiye'deki mülteci kamplarına yeniden ateş isabet ettiği yolunda haberler geliyor.

Ancak yaralanan olmadığı bildiriliyor.

Pazartesi günkü olayda dört Suriyeli mülteci ve iki Türk yaralanmıştı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Çin ziyareti sırasında Pazartesi günkü ihlallere değindi ve bu konuda ne yapacağını soran gazetecilere "Şimdi başka ülkeler uluslararası siyasette, hukukta ne yaptıysalar tabii ki Türkiye de sonunda onu yapacaktır. Bu bize uluslararası hukukun da tanıdığı haktır." diye yanıt verdi.

Erdoğan "Türkiye bir yerlere zorlanıyor, taşınıyor kaygısı taşıyor musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bunu taşınıyor şeklinde mi değerlendirelim yoksa sınırımızda olan olay sebebiyle bize düşen insani bir görevin yerine getirilmesi olarak mı değerlendirelim. Bazen öyle şeyler olur ki planda yoktur, hesapta yoktur ama bu sizin başınıza kalabilir. Bunu elinizde bulabilirsiniz. Yani Suriye'de bu olayı ben böyle görmek istiyorum."

Başbakan, sınırda tampon bölge ilan edilip edilmeyeceği şeklinde bir soruyu ise "Şudur, budur kesin bir şey söyleyemem. Dedik ya masaya yatıracağız. En isabetli, en uygun olanı neyse oradan farklı olanına gitme gibi bir adımımız olacaktır. Farklıdan kastım da düşünmek istemediğimizdir, oraya gitmektir. Ama bizi buna zorlarsa Suriye rejimi zorlar." diye yanıtladı.

İran'dan destek

Öte yandan uluslararası temsilci Kofi Annan, Tahran'daki temasları sırasında Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile görüştü ve destek istedi.

Bölgenin "bir şoka daha dayanamayacağını" söyleyen Annan, Suriye'de yapılacak yanlış hesap ve hataların "tahayyül edilemez sonuçları" olacağını belirtti.

Şam yönetiminin başlıca müttefiklerinden olan İran'ın Dışişleri Bakanı Salihi ise buna karşılık "Barış planı bu yaklaşımı sürdürdükçe, İran da destek verecektir" dedi.

BM Güvenlik Konseyi, ateşkesin uygulanmaya başlanması için verilen sürenin dün dolması ardından Suriye yönetimini köklü bir tavır değişikliğine çağırdı.

Özel elçi Kofi Annan'ın aktardığı raporun ciddi endişelerle değerlendirildiğini kaydeden Konsey,

"Önümüzdeki 48 saat içinde Suriye'nin askeri tutumunda somut değişiklikler görülmesi büyük önem taşıyor." dedi.

Annan, Konsey'e bazı yerlerden askerlerin çekildiğine ilişkin haberler alınmasına rağmen, sivil hedeflere yönelik askeri operasyonların sürdüğünü söylemişti.

Annan gelişmeler doğrultusunda Perşembe günü yeniden Konsey'e bilgi verecek. Sonuç olumlu olmazsa, BM daha sert adımlar atacağını kaydediyor.

Ancak şimdiye dek Suriye yönetimine karşı askeri yaptırımlar uygulanması olasılığına şiddetle karşı çıkan Rusya ve Çin'in ne gibi adımları kabul edeceği henüz net değil.