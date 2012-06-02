Annan: Suriye'de topyekûn savaş yaklaşıyor

Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, ülkenin her geçen gün topyekûn savaşa yaklaştığını bildirdi.

Arap Birliği üyeleriyle görüşmek üzere Doha'da bulunan Annan, Suriye'de tehlikeli boyutlarda mezhepler arası çatışma ortamı oluştuğunu kaydetti. Katar da, daha fazla oyalama olmadan, Annan'ın öncülük ettiği barış girişimleri için belli bir tarih belirlenmesini istedi. Suriye muhalefet gruplarıysa, Rusya'nın, Beşar Esad yönetimini desteklemekle sorunun bir parçası haline geldiğini bildirdi.

Annan, birçoğu kadın ve çocuklar olmak üzere 108 kişinin can verdiği Hule katliamının dehşet verici olduğunu ve Suriye krizinde artık bardağın taşacağı noktaya gelindiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Konseyi, Hule katliamının soruşturulmasını kararlaştırmıştı.

'Hedeflerimizden şaşmamalıyız'

Öncülük ettiği 6 maddeli planın Suriye'de şiddeti durdurma konusunda yetersiz kaldığını kabul eden Kofi Annan, Suriye Cumhurbaşkanının sözleriyle yaptıklarının birbirine uymamasından sıkıntı duyduğunu bildirdi.

Suriye'deki sorunun ülke dışına yayılabileceği uyarısında bulunan Annan, "Hedeflerimizden şaşmamamız gerekiyor. Öldürme olayları durdurulmalı, siyasi geçiş sağlanmalı ve vurgulayarak söylüyorum, krizin komşu ülkelere sıçramaması sağlanmalıdır. Bunun için uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerekir." dedi.

Esad yönetimine karşı siyasi muhalefeti temsil ettiğini belirten, ancak bölünmüş haldeki Suriye Ulusal Konseyi'nden Burhan Galyun ise, Suriye konusunda bir ilerleme sağlanmasının önünde, Rusya engelinin bulunduğunu belirtti.

Galyun, "Rusya, Suriye'deki yönetimi ve Esad'ı desteklemeye devam etmekle, çözümün değil, sorunun parçası olmuştur. Moskova, Esad'ın liderlikten ayrılmasını sağlayacak bir formül bulunması konusunda işbirliği yaparsa, o zaman çözümün parçası olur." dedi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Suriye yönetimine karşı daha sert önlemler alınması konusundaki diplomatik baskılara direniyor ve Annan planına daha fazla zaman tanınmasını istiyor.