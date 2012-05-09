Annan: Suriye'de şiddet olayları kabul edilemez düzeye ulaştı

Birleşmiş Milletler-Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Suriye'de hala devam eden şiddet olaylarının kabul edilemez düzeye ulaştığını ve insan hakları ihlallerinin giderek arttığını söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinden video konferans yoluyla BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bilgi veren Annan, hükümete bağlı askeri birliklerin kentlerin içinde ve çevresindeki varlığını sürdürdüğüne işaret etti.

Dünyanın Suriye'nin iç savaşa doğru sürüklenmesinden büyük endişe duyduğunu belirten Annan, olası bir iç savaşın tüm bölgede korkutucu etkilere neden olacağını ve buna izin veremeyeceklerini söyledi.

Hükümetin sivillere uyguladığı şiddetten duyduğu endişeyi dile getiren Annan, güvenlik güçleri ve askeri tesislerin de muhaliflerin saldırısına uğradığını açıkladı.

Askeri eylemlerin azaldığına, ancak şiddet olaylarının hala devam ettiğine dikkati çeken Annan, 14 aydır devam eden çatışmalara son vermek amacıyla siyasi görüşmelerin başlatılmasını amaçlayan 6 maddelik barış planının açık uçlu olmadığını vurguladı.

Gözlemcilerin oynadığı role değinen Annan, 2-3 gözlemcinin bile olumlu bir etkiye yol açtığını, gözlemcilerin sayıları arttığında ve bir ekip olarak çalışmaya başladıklarında bu etkinin çok daha güçlü olacağını vurguladı.

Pazartesi günü şiddetin gölgesinde yapılan ve dünyada büyük eleştiriyle karşılanan genel seçimlerle ilgili soruya Annan, "Suriye hükümeti, yeni bir seçim yapılması gerekebileceğini anlamalıdır" diyerek yanıt verdi.

Annan'ın planına destek veren BMKG, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed rejimi ile muhaliflerin eylemlerini denetlemek için 300 silahsız askeri gözlemcinin ay sonuna kadar ülkeye gitmesine karar vermişti.

Suriye'de bir yıldan uzun bir süredir devam eden rejim karşıtı gösterilerde 9 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği sanılıyor.

Bu arada, İngiltere'nin BM daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Lyall Grand, Annan'ın BMGK'ya gelecek günlerde Şam'a gitmeyi planladığını söylediğini belirtti. Grand, ziyaret için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.