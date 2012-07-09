Annan, Esad'la görüştü, İran'a gitti

Suriye'ye dün gelen BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, bugün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştü.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan arasındaki görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat ile Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi ve Suriye'deki BM gözlemci heyetinin başkanı Norveçli Tümgeneral Robert Mood da katıldı.

Annan ve Esad, şiddeti sona erdirecek bir yaklaşımda mutabık kaldı.

BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la ülkedeki şiddeti sona erdirecek bir yaklaşımda mutabık kaldıklarını söyledi.

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad'la bir araya gelen Annan, iki saat süren görüşmenin ardından, Suriye'de şiddeti sona erdirecek bir yaklaşımda anlaştıklarını söyledi, ancak ayrıntılı bilgi vermedi. Annan, bu yaklaşımı muhalefetle de ele alacağını belirtti.

Suriye'de 16 aydır süren şiddeti sona erdirecek uluslararası planın mimarı Annan, bir süre önce verdiği mülakatta, uluslararası toplumun Suriye'de artan şiddete siyasi çözüm bulma çabalarının başarısız olduğunu kabul etmişti.

Kofi Annan, Şam temaslarını tamamladı, İran'a gitti

BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan Şam'daki temaslarını tamamlayarak, İran'a gidecek. Şam'da bugün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'le iki saat görüşen Annan, buradan geçeceği İran'da yetkililerle Suriye'deki krizin çözümü için fikri teatisinde bulunacak.

Annan-Esed görüşmesine, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat ile Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi ve Suriye'deki BM gözlemci heyetinin başkanı Norveçli Tümgeneral Robert Mood katıldı. Annan'a kaldığı otele kadar Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat eşlik etti.

Annan Suriye'deki temaslarından sonra, İran'a gitti.