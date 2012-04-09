Annan '10 Nisan' öncesi mülteci kampına geliyor

Annan, Suriye’den kaçanların hızla artması ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın operasyonlara son verme sözünün hala yerine getirilmediği iddiaları üzerine, diplomatik temaslarda bulunmak ve mülteci kamplarını ziyaret etmek için Türkiye’ye gelecek.

Annan, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan şiddetten kaçarak Türkiye’ye sığınan mültecilerin 25 bine dayanması üzerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Annan, “ilk fırsatta Türkiye’ye gelebileceğini” ifade etti.

BM Özel Temsilcisi Annan, hafta sonunda yaptığı açıklamada, 12 Nisan 06.00’da yürürlüğe girecek ateşkese rağmen şiddetin devam ediyor olmasının kendisini şoke ettiğini belirtmişti. Şiddetin devam etmesinin “kabul edilemez olduğunu” vurgulayan Annan, Esad rejimini uyarmıştı. Muhalifler, Suriye ordusuna ait yaklaşık 90 tank ve zırhlı aracı içeren bir kuvvetle Idlib kentine operasyon düzenlediğini iddia etmişti.

Yarın Türkiye'de olabilir

Suriye’de yaşanan şiddet olaylarında Cumartesi günü 150 kişinin öldüğü haberlerinin gelmesinin ardından, ordunun İdlib ve sınır boyunca uzanan yerleşim birimlerinde operasyonlara ağırlık verdiği belirtiliyor. Bu durumun, Türkiye’ye sığınan mülteci sayısında önemli bir artışa neden olabileceği düşünülüyor.

Esad, 10 Nisan’da askeri birliklerin tüm kentlerden çekileceği sözünü vermişti. Annan’ın, bu tarihin dolmasıyla beraber yeniden hız kazanacak uluslararası diplomasi trafiğini Türkiye’de takip etmesi ve yarın Hatay’a gelerek ilk olarak mülteci kamplarını ziyaret etmesi bekleniyor. Annan’ın Türkiye ziyaretinden sonra İran’a geçeceği tahmin ediliyor.

BM, 12 Nisan Perşembe sabahı yerel saatle 06.00’da hem Suriye ordusunun hem de muhaliflerin ateşkese uyarak eylemlerine son vermesini istiyor. Suriye Dişleri Bakanlığı, “yazılı güvence” almadıkları sürece ordunun kentlerden çekilmeyeceğini ve 10 Nisan tarihinin geçerli olmadığını belirtmiş, gerginlik ateşkese sayılı günler kala artmıştı.

Esad yandaşları ise Baas partisinin 65'inci kuruluş yıldönümünü Cumartesi günü büyük bir coşkuyla kutladı. Yıldönümü sebebiyle Suriye bayrakları ve Esad posterleri taşıyan Suriyeliler, başkent Şam'da bir meydanda buluşarak rejime destek verdi.