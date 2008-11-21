Anna Kournikova top havuzuna daldı

Ünlü Rus raket Kournikova yer aldığı son fotoğraf çekiminde ilginç pozlar verdi. Ünlü raket bu kez top havuzuna girdi, köpüklerin arasında kaldı. İlginç pozları arka arkaya verdi.



Kariyerinde bir kez bile bir Grand Slam Turnuvası kazanamayan buna rağmen tenis dünyasının gözde isimlerinden olan Rus Anna Kournikova başarısız spor yaşantısının aksine özel yaşamına başarıyla devam ediyor.



Magazin dergilerinin ve ünlü fotoğrafçıların gözde ismi de bundan yararlanmaktan geri kalmıyor. Kournikova yer aldığı son fotoğraf çekiminde ilginç pozlar verdi. Ünlü raket bu kez top havuzuna girdi, köpüklerin arasında kaldı. İlginç pozları arka arkaya verdi..



Verdiği pozlar ve yaptığı işte ne kadar başarılı bilinmez ama ünlü raket tenisteki başarısızlığını bu gibi işlerle çok iyi kapatıyor.

