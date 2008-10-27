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Spor

Anna hâlâ formda!..

Her ne kadar artık şampiyonalara katılmasa dahi eski profesyonel tenisçi Anna Kournikova tribünlere seyirci çekmeye devam ediyor.

27 Ekim 2008 02:00


Her ne kadar artık şampiyonalara katılmasa dahi eski profesyonel tenisçi Anna Kournikova tribünlere seyirci çekmeye devam ediyor.

ABD’de düzenlenen bir turnuvaya karışık çiftlerde özel maçlar yapmak için katılan Rus rakete ilgi büyüktü. Kournikova ilk olarak ortağı Thomas Enqvist’le, Luis Herrera-Tara Snyder ikilisini 6-3 yendi. Modellik kariyeri nedeniyle fazla antrenman yapma şansı bulamadığını her fırsatta dile getiren güzel tenisçi buna rağmen son derece iyi bir performans ortaya koydu.
 
Anna Kournikova daha sonra Jim Courier’le birlikte Tara Snyder-Wayne Ferreira çiftini 7-5’le geçti. Resmi olarak emekli sayılmayan Kournikova, “Ara sıra tenise dönmek aklıma geliyor. Böyle bir şey söylemek için erken. Performansım fena değildi ancak birkaç ay sıkı antrenman yaparsam daha iyi olurum” dedi.

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