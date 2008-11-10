Anma töreni kana bulanacaktı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma törenleri için hazırlanan konuşma kürsüsüne yerleştirilen 2 kilo plastik patlayıcı son anda fark edilerek imha edildi. Cep telefonuna bağlı düzenek imha edildikten 3 dakika sonra bombaya bağlı cep telefonu çalınca bomba ekipleri ölümden döndü. Yetkililer bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı.



Son günlerde bombalı eylemlerini arttıran terör örgütü PKK, Hakkari Çukurca'da 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerini kana bulamak istedi. Sabah çelenk koyma töreninde kullanılmak üzere hazırlanan kürsüye bomba yerleştirildi. Teröristlerin hain planı dün saat 18.00'de kaymakamlık önünde nöbet tutan bir polis tarafından fark edeldi. Kürsü sabah yapılacak anma töreni için kaymakamlık binası önüne getirilirken, polis memuru kürsüye monte edilen bombayı fark ederek görevlileri uyardı.



Bunun üzerine polis ekipleri alarma geçti. Bölgede geniş önlemler alındıktan sonra Hakkari'den bomba imha uzmanları çağrıldı. Kürsüye bağlanan ve cep telefonu düzenekli patılmaya hazır 2 kilo ağırlığındaki plastik patlayıcının ilk olarak, frekans karıştırıcı jammer cihazı eşliğinde düzeneği bozuldu.



3 DAKİKAYLA KURTULDULAR



Bombaya bağlı cep telefonunun düzenekten ayrılmasından 3 dakika sonra çalması üzerine polisler ölümden döndü. Telefonun da jammer cihazından dolayı çalmadığı ve teröristlerin bundan dolayı hedeflerine ulaşamadığı belirtildi. Olayın ardından kapsamlı araştırma başlatılırken, bugünkü 10 Kasım Atatürk’ü Anma törenleri çelenk koyulması ardından Çukurca Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda yapıldı.



Çukurca Kaymakamı Abdullah Çifçi, olayla ilgili kesinleşmiş bilginin bulunmadığını, görevlilerin çalışma yaptığını, gerekirse Hakkari Valiliği'nin açıklama yapacağını söyledi.



ANMA TÖRENLERİNDE ÜST DÜZEYDE GÜVENLİK ÖNLEMİ



Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde kürsüye bırakılan bombanın son anda fark edilerek imha edilmesi ardından bölgedeki polis ekipleri alarma geçti. Van'da törenin yapılacağı alana çıkan bütün yollar kapatıldı. Polis tören alanına girenleri tek tek aradı.



PKK'lı teröristlerin dün akşam Çukurca İlçesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde kullanılacak kürsüye bomba yerleştirmeleri ardından PKK'nın olası terör saldırısına karşı bölgedeki illerde polis alarma geçti. Van'da törenin yapılacağı alana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı. Bomba uzmanları tören alanında arama yaparken, yüksek binalara özel harekat polisleri yerleştirildi. Yarım saat süren anma törenlerinde tören alanının yakınlarına sinyal karıştırıcı jammer cihazları hazır bulunduruldu.



Hakkari'deki kutlamalarda da güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Tören alanının yakınında 2 jammer cihazı bekletildi. Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında sirenler 1 dakika boyunca çaldı. Törenler, Kültür Müdürlüğü’nde şiirler ve slayt gösterilerinin ardından son buldu.



4 KİŞİ GÖZALTINDA



Çukurca İlçesi'nde bomba ile ilgili olarak M.A., S.D., R.D. ile C.E. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan S.D'nin tüpçü, R.D.’nin Kaymakamlık binası zemin katta çaycılık yaptığı, M.A. ile C.E.’nin ise öğrenci olduğu bildirildi.

