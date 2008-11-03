Anlık istihbaratta bağımlılık kalkıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI), terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en önemli istihbarat kaynaklarından birini teşkil eden insansız hava aracı (İHA) ihtiyacını karşılamak için başlattığı Özgün Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) Projesi’ne hız verdi. Tamamen yerli imkânlarla üretilecek olan TİHA sisteminin, ilk uçuşunu 2010 yılı başında yapması ve TSK tarafından sistem kabulünün de Eylül 2011’de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

TAI, 25 yıldır PKK terörü ile mücadele eden TSK’nın, anlık istihbarat ihtiyacını karşılaması planlanan Özgün TİHA Projesi için Aralık 2004’te çalışmalarına başladı. 1995 yılı sonrasında değişen ihtiyaçlar ve konseptler çerçevesinde ürün yelpazesine insansız hava araçlarını (İHA) da katmak için harekete ge-çen TAI, kendi ürettiği ve sürekli üzerine bir şeyler katarak geliştirdiği Atış Hedef Uçağı TURNA, Takip Hedef Uçağı KEKLİK ve Kısa Menzilli Taktik İHA Sistemi GÖZCÜ ile İHA’lar konusunda büyük bir yol kat etti.

TSK’nın ihtiyacı olan keşif, gözetleme ve istihbarat ihtiyacının karşılanması kapsamında, hazır alım projesine paralel olarak TAI’nin ana yükleniciliğinde yüzde yüz yerli bir İHA sisteminin geliştirilmesi amaçlandı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ile TAI arasında projeye ilişkin sözleşme Aralık 2004’te imzalandı ve yürürlüğe girdi.

TSK’nın PKK’yla mücadelesinde anlık istihbaratın önemi Aralık 2007 sonrasında Irak’ın kuzeyindeki ve Türkiye toprakları içindeki teröristlere karşı kullanılan mini İHA’lar ve Temmuz 2008’de düşene kadar İsrail’den kiralanan Heron, sonrasında da ABD’nin Türkiye’ye tahsis ettiği Predator ile çok daha iyi anlaşıldı. Bunun üzerine TAI, TİHA ile ilgili çalışmalarına hız verdi. Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE-Medium Altitude Long Endurance) özgün TİHA’ya ilişkin tasarım sürecini ODTÜ Teknokent’teki Tasarım Ofisi’nde sürdüren TAI, küçük bir prototip üzerinde rüzgâr tüneli testlerini de yapıyor.

2010 yılı sonunda üç adet hava aracı prototipi ile tüm yer sistemlerinin tasarlanıp, üretilmesi ve geliştirme testlerinin tamamlanması, ilk TİHA sisteminin TSK’ya tesliminin ise Eylül 2011’de yapılması hedefleniyor. Sistem hayata geçtiğinde; gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit ve hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini gerçekleştirebilecek.

Kasımda iki Heron geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) acil ihtiyacının karşılanması için İsrail’den

10 adet Heron’un hazır alımına ilişkin projede de sona yaklaşıldı. Alınacak Heronlara tamamen milli imkânlarla Aselsan tarafından geliştirilen ve üretilen ASELFLIR 300T kamerası takılması ve tüm yazılımlarının da yerli olması kararlaştırılmıştı. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, geçen hafta insansız hava uçakları Heronların yapıldığı İsrail’e giderek üzerine ASELFLIR 300T takılmış Heron’un test uçuşunu izledi. Bakan Vecdi Gönül, başarılı uçuşun ardından iki adet Heron’un kasım sonuna kadar TSK’ya teslim edileceğini açıkladı.



Teknik özellikler

Casus uçak TİHA, 24 saat havada kalabilecek. 30 bin feet (10 bin metre) yüksekliğe çıkabilecek. Kamera ve keşif sistemleri ile yer istasyonları da yerli üretim olacak. Casus uçak, 10 bin metre yükseklikten hedef tespiti yaparak istasyona görüntü iletecek. Gece gündüz, olumsuz hava şartları da dahil olmak üzere keşif, gözetleme, sabit ya da hareketli hedef tespiti, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı kullanılabilecek .

