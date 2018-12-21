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Anlaşmasız Brexit yönlendirmesinden "muhtemel değil" çıkarıldı

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Birleşik Krallık Başbakan Theresa May'in Sözcüsü, anlaşmasız Brexit'e nasıl hazırlanılacağına ilişkin resmi yönlendirmeden "muhtemel  değil" ifadesini çıkarıldığını açıkladı

21 Aralık 2018 14:24

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Birleşik Krallık Başbakan Theresa May\'in Sözcüsü, anlaşmasız Brexit\'e nasıl hazırlanılacağına ilişkin resmi yönlendirmeden \"muhtemel  değil\" ifadesini çıkarıldığını açıkladı.
Sözcü, hükümetin AB\'den anlaşmasız şekilde ayrılma için hazırlıkların hızlandırılmasına karar verdiğini de belirtti.
Hükümetin anlaşmasız Brexit planlarını tam olarak uygulamaya  geçirme pozisyonuna gelme kararı aldığını belirten Sözcü, \"Ancak bizim  hala temel pozisyonumuz, AB\'den bir anlaşma ile ayrılmasını en olası sonuç olduğu yönünde\" diye konuştu.
 

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