Anlaşmasız Brexit yönlendirmesinden "muhtemel değil" çıkarıldı

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Birleşik Krallık Başbakan Theresa May\'in Sözcüsü, anlaşmasız Brexit\'e nasıl hazırlanılacağına ilişkin resmi yönlendirmeden \"muhtemel değil\" ifadesini çıkarıldığını açıkladı.

Sözcü, hükümetin AB\'den anlaşmasız şekilde ayrılma için hazırlıkların hızlandırılmasına karar verdiğini de belirtti.

Hükümetin anlaşmasız Brexit planlarını tam olarak uygulamaya geçirme pozisyonuna gelme kararı aldığını belirten Sözcü, \"Ancak bizim hala temel pozisyonumuz, AB\'den bir anlaşma ile ayrılmasını en olası sonuç olduğu yönünde\" diye konuştu.

