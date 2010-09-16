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ANLAŞMALI BOŞANMA YÜKSEK MAHKEMEDE ZONGULDAK (A.A)

16 Eylül 2010 15:22

-ANLAŞMALI BOŞANMA YÜKSEK MAHKEMEDE ZONGULDAK (A.A) - 15.09.2010 - Zonguldak'ta, boşandığı eşiyle yaşamaya devam eden kadının, babasından aldığı maaşın kesilmesi üzerine yaptığı itirazı ciddi bulan mahkeme, ilgili maddenin iptali hakkında Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmasına karar verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eşlerinden anlaşmalı boşanarak ölen anne ya da babalarının emekli maaşlarını aldığı tespit edilen kadınların maaşlarını kesmesinin yanı sıra ödenen para da faiziyle geri alınıyor. Boşandığı eşiyle yaşadığı gerekçesiyle ölen babasından aldığı yetim maaşı kurum tarafından kesilen bir kadın, karara Zonguldak 1. İş Mahkemesine dilekçe vererek itiraz etti. Kadın dilekçesinde, aylığının kesilmesinin anayasaya aykırı ve kurumun kontrol memurlarının tuttuğu tutanakların keyfi olduğunu iddia ederek kararın bozulmasını istedi. Mahkeme hakimi, maaşın kesilmesine dayanak gösterilen 5510 Sayılı Kanun'un 56. Maddesi'nin, Anayasa'nın eşitlik, temel hak ve hürriyetle ve özel hayatın gizliliği gibi ilgili maddelerine aykırı olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme heyeti bu gerekçelerle 56. Madde'nin iptali için Anayasa Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulmasına karar verdi. SGK Zonguldak İl Müdürü Muharrem Demirci, kentte boşandığı eşiyle yaşamayı sürdürdükleri tespit edilen 3 bin kadının maaşının kesildiğini, ödenen paraların faiziyle geri alınmasına başlandığını söyledi.

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