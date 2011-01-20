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Ekonomi

ANLAŞMALI BOŞANANLARIN AYLIKLARI İPTAL DENİZLİ (A.A)

20 Ocak 2011 14:02

-ANLAŞMALI BOŞANANLARIN AYLIKLARI İPTAL DENİZLİ (A.A) - 20.01.2011 - SGK Denizli İl Müdürlüğü, yetim maaşı alabilmek için eşlerinden anlaşmalı olarak boşanan 107 kadının aylıklarını iptal etti. SGK Denizli İl Müdürü Ayhan Dorum, ölen anne babalarından yetim aylığı bağlanması amacıyla anlaşmalı olarak boşanan çiftlere yönelik denetimlerin sıkı biçimde sürdürüldüğünü söyledi.  Devletten haksız kazanç sağlanmasının önüne geçmeye çalıştıklarını anlatan Dorum, Denizli'de 8 kişilik denetim ekibinin, gelen ihbarlar doğrultusunda ''kapı kapı dolaşarak'' inceleme yürüttüğünü belirtti.   Dorum, yetim maaşı alabilmek için boşananlara yönelik denetimleri 2009 yılında başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:   ''Bugüne kadar gelen 279 ihbarı değerlendiren ekibimiz çiftlerin durumlarını yerinde inceledi. Çiftlerden 230'unun ölen anne babalarından yetim aylığı alabilmek için boşanıp aynı evde yaşamaya devam ettikleri tespit edildi. 107 kişinin aylıkları kesildi, 81 kişiden devletten haksız olarak aldıkları paralar geri tahsil edildi. 26 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.''  Yetim maaşı almak için boşanmanın ''devleti dolandırmak'' olduğunu belirten Dorum, bu yola başvurulmaması konusunda çiftleri uyardı. 

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