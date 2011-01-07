-ANLAŞMALI BOŞANAN 3400 KADININ MAAŞI KESİLDİ ZONGULDAK (A.A) - 07.01.2011 - Zonguldak'ta, ölen babasının maaşını alabilmek için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam ettiği belirlenen 3400 kadının maaşı kesildi, 2500 kişinin de durumu inceleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ekipleri, ölen anne ya da babalarının emekli maaşlarını alan kadınların, eski eşleriyle birlikte yaşayıp yaşamadıklarına yönelik ihbarları değerlendiriyor, denetimlerini sürdürüyor. Eşleriyle anlaşmalı boşanıp anne ya da babasının emekli maaşını haksız yere alarak devleti zarara uğrattığı belirlenen 3400 kadınla ilgili incelemelerini tamamlayan SGK, kadınların maaşını keserek, ödenen paraları faiziyle geri almaya başladı. Yeni ihbarlar ve tespitler doğrultusunda da 2500 kadının durumunun incelenmeye devam ettiği bildirildi. SGK Zonguldak İl Müdürü Muharrem Demirci, anlaşmalı boşanarak anne ya da babasından maaş bağlanan ve eşiyle aynı evde yaşadığı belirlenen kadınlarla ilgili ihbarların gelmeye devam ettiğini söyledi. Ekiplerin bu kişiler hakkında yerinde araştırma ve incelemelerde bulunduğunu anlatan Demirci, şöyle konuştu: ''Yaklaşık 2 yılda yapılan tespitler sonucu 3400 kadının maaşı kesildi, 2500 kişinin de durumları inceleniyor. Ayrıca devleti zarara uğrattıklarından savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçerek devletimize 56 milyon lira civarında katkı sağladık. Ancak bazı kadınlar, haklarında 'yanlış rapor tutulduğu', eşleri ile aynı evde yaşamadıkları iddiasıyla kesilen maaşlarının yeniden bağlanması için çaba sarf ediyorlar. Ne olursa olsun maaşlarının yeniden bağlanması söz konusu değil. Bununla ilgili çok dava açıldı, henüz sonuçlanan yok.'' Demirci, usulsüzlüklerle ilgili ihbarlarda muhtarların yanı sıra jandarma ve polis ekiplerinin tespit yapmalarının işlerini kolaylaştırdığını kaydetti.