Anlaşmaları kurutuyorlar

Sel felaketinin ardından gümrükte bürosu olanlar, yazılı belgeleri, anlaşmaları ve geri kalan mallarını kurtarmak için mücadele ediyor.



Devrilmiş tanklar, sular içindeki TIR'lar, çamurla kaplanmış bürolar, etrafa saçılmış resmi belgeler... Selin esir aldığı Halkalı Gümrüğü'ne hakim olan görüntü bu... Gümrük'te bürosu bulunan yaklaşık 70 taşımacılık, antrepo ve müşavirlik firmasının çalışanları bir yandan selden arta kalan malzemeleri toplarken, diğer yandan da çamur içindeki bürolarını temizlemeye çalışıyor. 300-400 metre sürüklenerek gümrüğün farklı yerlerine dağılan tanklardan ise keskin kokular geliyor. Öykü Gümrük Müşavirliği'nin yetkilisi İsmail Ölmez, içinde akrilik asit, asitik asit gibi temizlikte kullanılan çok sayıda kimyasal maddenin bulunduğu bu tankların sızıntı yaptığını anlatıyor.



'Fotoğrafımızı çekin, kanıt olur'



Gümrükte zarara uğramayan firma yok gibi. Zararını sigorta şirketinden karşılamak isteyen firma yetkilileri, kanıt olarak kullanmak için fotoğraf çekmemizi rica ediyor. Limanoğlu Nakliyat'ın sahibi Yakup Limanoğlu da, her bir firmanın yaklaşık 1 hafta çalışmayacak olan gümrükte ortalama 1-2 milyon dolarlık zarar edeceğine dikkat çekiyor. Galata Taşımacılık'ın yetkilisi Mehmet Karakaş ise sel sırasında gümrükte TIR'ı olmayan şanslı isimlerden. Buna rağmen büronun su altında kalmasından dolayı 30 bin TL'lik zarara uğramış. Halkalı Gümrük Müdürü Hüseyin Şahin, gümrükte şu anda ortalama 70-80 TIR ve 400 tank bulunduğunu açıklıyor. Gümrükteki elektrik ve telefon hatlarının tamamen kesildiğini anlatan Şahin, şöyle devam ediyor: "Şu anda tüm işlemleri durdurduk. Elektrik İdaresi elektriklerin ancak 1 hafta sonra gelebileceğini söyledi. Telekom ise 10 gün süre verdi. Gümrükte bugüne kadar yapılan ihracat ve ithalat işlemlerine ait belgeler de su altında kaldı."





